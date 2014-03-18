شناسایی 7500 محله آلوده به مواد مخدر/ دستگیری قاچاقچی مازراتی سوار با 30 کیلو شیشه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی مویدی روز سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: در 12 ماهه سال جاری 500 تن انواع مواد مخدر توسط نیروی انتظامی کشف شد که نسبت به سال قبل 15 درصد رشد کشف نشان می دهد. این در حالی است که 75 درصد مواد در مرز و حاشیه مرز کشف شده است که این موضوع نشان می دهد ما به هدفمان که کشاندن مبارزه و درگیری به نقطه صفر مرزی بود رسیدیم.

به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در سال جاری 395 تن تریاک از قاچاقچیان کشف شد که نسبت به سال قبل 16 درصد رشد، 50 تن حشیش با 40 درصد رشد، 12 تن هروئین با 70 درصد رشد و 11.5 مورفین با 118 درصد رشد کشف شد. البته باید بگویم که مرفین در کشور ما کاربردی ندارد و به مقصد اروپا و کشورهای غربی ترانزیت می شود.

وی افزود: در سال جاری 120 درگیری مسلحانه با قاچاقچان مواد مخدر داشتیم که 80 قاچاقچی در این درگیریها به هلاکت رسیدند. میزان هلاکت اشرار در درگیری با پلیس 32 درصد رشد نشان می دهد این در حالی است که در سال جاری 15 نیروی پلیس در درگیری با قاچاقچیان به درجه رفیع شهادت نایل شدند.

انهدام 360 آشپزخانه تولید شیشه

مویدی از رشد 35 درصدی انهدام آشپزخانه های تولید مواد مخدر صنعتی خبر داد و افزود: در سال جاری 360 آشپزخانه تولید مواد مخدر صنعتی ازجمله شیشه در کشور شناسایی و منهدم شد. امروز فعالیت افراد تولیدکننده مواد مخدر صنعتی به صورت انفرادی است و اجازه ارتکاب جرم سازمان یافته از این افراد گرفته شده است.

وی با اشاره به فعالیت سگ های موادیاب به عنوان یک صنعت و ابزار مدرن گفت: در سال جاری 40 تن انواع مواد مخدر توسط سگ های موادیاب کشف شد که 30 درصد کشفیات را شامل می شود.

شناسایی 7 هزار و 500 محل آلوده به مواد مخدر در کشور

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با اعلام اینکه رویکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر مقابله اجتماعی است تاکید کرد: تمام گزارشات مردمی رسیدگی شده و با خرده فروشان مواد مخدر برخورد می شود. تا کنون 10 هزار طرح مقابله با خرده فروشان در کشور اجرا شده است و از 7 هزار و 500 محله آلوده توانستیم 6 هزار و 500 محله را پاکسازی کنیم.

وی ادامه داد: در این طرح ها 50 هزار خرده فروش شناسایی و دستگیر شدند ضمن اینکه 1500 اماکن نیز از سوی ماموران پلمپ شد.

مرکز تحقیقات مرجع اعلام مخدرهای جدید

مویدی با اشاره به این که آزمایشگاه پلیس مبارزه با مواد مخدر یکی از بهترین آزمایشگاه های کشور و خاورمیانه است، گفت: این آزمایشگاه تنها مرجع اعلام مواد مخدر است و هر گونه اظهارات کارشناسی و غیرکارشناسی از سوی افراد و انعکاس آنها از سوی رسانه ها مورد تایید پلیس نیست. اگرچه در خیلی از رسانه ها مطالبی در مورد مخدرهای جدید نوشته می شود اما هر گونه اظهار نظری به جز اعلام آزمایشگاه پلیس مبارزه با مواد مخدر برای ما، قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مواد مخدر قابل قبول نیست. مردم مطمئن باشند اگر اتفاق جدیدی در حوزه مخدرها رخ دهد آن را در کمترین زمان اعلام می کنیم تا مردم هوشمندانه با مخدرهای جدید برخورد کنند.

دستگیری قاچاقچی مازراتی سوار

خبرنگاری از مویدی در مورد ارزش اموال کشف شده و توقیفی از قاچاقچیان پرسید که وی در پاسخ گفت: ارزش اموال نسبت به گذشته 500 درصد افزایش یافته است و این در حالی است که چند روز قبل یکی از قاچاقچیان شیشه در تهران در حالی که سوار خودروی مازراتی بود شناسایی و دستگیر شد و از او نزدیک به 30 کیلوگرم شیشه کشف و ضبط شد.

محموله کوکائین به ایران نرسید

وی با اعلام انهدام شبکه ترانزیت کوکائین از آمریکای جنوبی به ایران گفت: چند روز قبل با همکاری خوب پلیس امارات توانستیم محموله کوکائینی که از آمریکای جنوبی به سمت ایران در حال ترانزیت بود را شناسایی و توقیف کنیم. در این عملیات 7 کیلوگرم کوکائین کشف و ضبط شد، همچنین یک تبعه بولیوی به همراه تعدادی از رابطانش که ایرانی بودند شناسایی و دستگیر شدند.

اعضای فعال باندهای قاچاق در نوروز به مرخصی نمی آیند

وی در مورد اینکه آیا قاچاقچیان هم در نوروز از مرخصی استفاده می کنند گفت: با توجه ویژه رئیس دستگاه قضا، دادستان کشور و دادستان تهران در ایام نوروز مجرمانی که در سطح باند به توزیع مواد مخدر مشغول بودند آزاد نمی شوند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با هشدار به مسافران در خصوص امکان وجود برخی معتادین و موادفروشان در سطح پارک و تفرجگاه ها گفت: مردم در سفر به تفرجگاه ها و مراکز اقامتی اگر با خرده فروشان و قاچاقچیان روبرو شدند که حرکات زشت و ناپسندی انجام می دهند بلافاصله موضوع را به پلیس گزارش کند.

وی در مورد کشفیات روانگردان در سال جاری گفت: ماموران پلیس موفق شدند 3 تن شیشه را در کشور کشف و ضبط کنند که نسبت به سال قبل 35 درصد افزایش کشف نشان می دهد.

مویدی با اشاره به برگزاری پنجاه و هفتمین کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل در وین گفت: در این اجلاس به دفاع هوشمندانه از حقانیت و کارنامه درخشان نظام در حوزه مواد مخدر پرداخته شد ضمن اینکه در بیانیه نهایی خواسته های نظام جای داده و شیطنت برخی کشورها در خصوص این که مطالبی را بر علیه سیاست های کشورهای منطقه بگنجانند ناکام گذاشته شد.

وی همچنین در مورد این که مسیر ترانزیت مواد مخدر تغییر کرده یا نه، گفت: پس از اقدامات خوبی که در مرز انجام شد مسیر ترانزیت مواد مخدر به سمت دریا کشیده شد که البته در حال فعالیت هستیم تا این مسیر را هم برای قاچاقچیان ناامن کنیم.