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۲۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۳۸

صادق زاده:

هفته کارگر بهانه ای برای بیان مشکلات و خواسته های صنفی کارگران است

هفته کارگر بهانه ای برای بیان مشکلات و خواسته های صنفی کارگران است

تبریز- خبرگزاری مهر: دبیراجرایی و مجری طرح های آموزشی خانه کارگر تبریز گفت: گرامیداشت هفته کارگر بهانه ای برای بیان معضلات، مشکلات و خواسته های صنفی کارگران استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم صادقزاده صبح سه شنبه در نخستین جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت هفته کارگر در آذربایجان شرقی با بیان این مطلب اظهار داشت: آذربایجان شرقی کم تنش ترین استان در اخراج و مشکلات کارگری است و این امر در سایه وحدت تشکل های کارگری محقق شده است.

وی کارگران را سربازان صنعت و تولید دانست و افزود: نخستین برنامه هفته کارگر در دولت تدبیر و امید باید با صفا و صمیمیت و گستردگی بیشتری انجام شود.

دبیر اجرایی و مجری طرح های آموزشی خانه کارگر تبریز از تشکل های کارگری استان خواست تا در کنار یکدیگر جهت بهبود رفاه کارگران و حمایت از کار، تولید و صنعت استان تلاش کنند.

صادقزاده اجرای برنامه های روز جهانی کارگر را نیازمند حمایت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان و سایر ارگانها دانست و اظهار داشت: برای اجرای برنامه های روز جهانی کارگر نیازمند حمایت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان و سایر ارگان ها هستیم تا بتوانیم برنامه ها را به صورت باشکوه و لایق کارگران استان اجرا کنیم.

وی ضمن قدردانی از حمایت های استاندار آذربایجان شرقی از تولید و صنعت استان گفت: استاندار آذربایجان شرقی تمام توان خود را در حمایت از تولید و صنعت استان  و کارگرانی که سرمایه اصلی تولید و صنعت استان هستند قرار داده است.

گفتنی است راهپیمایی و پیاده روی سالم و باشکوه توسط کارگران و خانواده آنها، دیدار با جمعی از خانواده های معظم شهدای کارگر و جانبازان، ایثارگران و آزادگان کارگر، تهیه فیلم تخصصی توسط کمیته  تخصصی متشکل از نمایندگان  کارگران، کارفرمایان، خانه کارگر و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ساخت سرود، تجلیل از خانواده های شهدای کارگر، تجدید چاپ کتاب یادواره شهدا و وصیت نامه های آنها، تجلیل از کارگران و کارآفرینان از برنامه های هفته کارگر سال آینده خواهد بود.

کد مطلب 2258841

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