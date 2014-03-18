35 امین رئیس دانشگاه هم تغییر کرد/ ادامه برکناریها تا آخرین روزهای سال

به گزارش خبرنگار مهر، علیرغم اینکه وزارت علوم تاکید بر عدم تغییر رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز دارد اما خبرها حاکی از آن است که رضا فرجی دانا با صدور حکمی سرپرست جدید دانشگاه شهید چمران اهواز را منصوب کرده است.

هم اکنون محمد رعایایی - استاد گروه زیست شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز به سمت سرپرست دانشگاه منصوب شده است.

پیش از این حسن مروتی ریاست این دانشگاه را بر عهده داشت.

طی حکمی از سوی فرجی‌دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، خلیل خلیلی به عنوان سرپرست دانشگاه بیرجند منصوب شد.

در بخشی از حکم فرجی‌دانا خطاب به خلیلی آمده است: با توجه به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست دانشگاه بیرجند منصوب می‌شوید.

در ادامه این حکم آمده است: شایسته است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبردهای دولت تدبیر و امید و جلب همکاری دانشگاهیان و صاحبنظران، نقش مهمی در تحقق اهداف نظام علم و فناوری ایفا کنید.

پیش از این محمدرضا میری ریاست دانشگاه بیرجند را بر عهده داشت.

به گزارش مهر، وزیر علوم در روزهای پایانی سال هم دست از تغییرات روسای دانشگاههای کشور بر نمی دارد و قطار تغییرات در دانشگاهها همچنان در حال حرکت است.

تاکنون 35 رئیس دانشگاه کشور تغییر کرده اند و به نظر می رسد باید منتظر ادامه صدور این احکام در سال جدید هم باشیم.