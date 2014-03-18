لبیک موسسه سینمای مقاومت و انقلاب اسلامی به سخنان رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بیانات مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای و تأکیدات ایشان در خصوص آثار فرهنگی و هنری انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و فلسطین، که در روز دوشنبه 26/12/92 ایراد گردید، موسسه سینمای مقاومت و انقلاب اسلامی بیانیه ای به شرح زیر صادر نمود:

بسم الله الرحمن الرحیم

*اُدعُ اِلی سَبیلِ رَبِّکَ بِالحِکمَهِ وَ المَوعِظَهِ الحَسَنَه وَ جَادِلهُم بِالَّتِی هِیَ اَحسَن*

نقش جدی و مؤثر سینمای انقلاب اسلامی، سینمای دفاع مقدس، سینمای مقاومت و سینمای بیداری اسلامی، در رسیدن نظام مقدس جمهوری اسلامی به اهداف فرهنگی خود غیر قابل انکار است، که از طریق تقویت این جریان مسئولیت‌پذیر، و جلوگیری از تضعیف و تهدید آن محقق خواهد شد. این گونه از سینما، به دلیل آن که ضمن تأمین و تضمین اهداف متعالی، به تعامل هدفمند، سالم، و سازنده مادی و معنوی میان بخش‌های گوناگون صنفی، ملی، دولتی و حکومتی نظام جمهوری اسلامی در داخل کشور و با نهادهای همسو در جهان توجه دارد، به هدایت و اصلاح جریان‌های فیلم و فیلم‌سازی کمک می‌کند، و به یاری حضرت حق، اصول خدشه‌ناپذیر انقلاب اسلامی را از گزندها و آسیب‌های تحریف و فراموشی حفظ خواهد نمود.

موسسه سینمای مقاومت و انقلاب اسلامی که بر اساس همین اهداف و بر مبنای دیدگاه الهی مقام عظمای ولایت تشکیل یافته‌، اگر چه متأسفانه به واسطه سوء تفاهم‌های بی‌اساس و بی‌مهری برخی مسئولان هنوز نتوانسته ‌است آن گونه که شاید و باید در این عرصه حضور یابد، بار دیگر آمادگی خود را اعلام می‌دارد تا بر اساس چشم‌انداز و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، با همیاری خیل عظیم نخبگان، فرزانگان، اندیشمندان، صاحبنظران، محققان، پژوهشگران، نویسندگان، هنرمندان، مسئولان، و دست‌اندرکاران فرهنگ انقلاب اسلامی، در صحنه خدمتگزاری، فداکاری و ایثار، حاضر، و نقش خود را تحت رهبری زعیم امت، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای، در جهت حفظ و شناساندن دقیق و کامل این ذخیره و گنجینه‌‌های بزرگ، در عرصه سینما به خوبی ایفا نماید.