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۲۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۲۳

مرگ خانواده 3 نفره بر اثر گاز گرفتگی

مرگ خانواده 3 نفره بر اثر گاز گرفتگی

قاتل نامرئی در آخرین روزهای سال، جان خانواده ای سه نفره را گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، وقوع این حادثه بعد از ظهر دوشنبه به سامانه 125 اطلاع رسانی شد که بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 36 ساعت 16:16 دقیقه به سمت لویزان، خیابان فرشادی حرکت کردند.

محمدرضا وکیلی معاون عملیات منطقه سه آتش نشانی درباره جزئیات این حادثه گفت: در این حادثه اعضای یک خانواده شامل مسعود . ش 41 ساله، فاطمه . س 36 ساله و امیر حسین 13 ساله که در زیرزمین یک ساختمان دو طبقه زندگی می کردند، دچار گازگرفتگی شدند.

وی علت وقوع این حادثه را نشت گاز منوکسید کربن از آبگرمکن دیواری ذکر کرد و افزود: مسدود کردن تمامی در و پنجره ها و منافذ ورودی هوا و روشن بودن آبگرمکن دیواری باعث شد که محصولات احتراق و گازهای سمی ناشی روشن بودن آبگرمکن در فضای خانه انتشاریافته و این خانواده را به مرور دچار مسمومیت کند.

وکیلی تصریح کرد: ظاهرا این خانواده 3 نفره در داخل اتاق خوابیده بودند که کم کم دچار گاز گرفتگی شدند که با تائید عوامل اورژانس متاسفانه جان خود را از دست دادند.

وی در پایان گفت: اجساد این خانواده جهت انجام تحقیقات بیشتر ونیز چگونگی بروز این حادثه به پزشکی قانونی انتقال یافتند.

کد مطلب 2258856

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