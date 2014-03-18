نیازهای بازار نظرآباد شناسایی و ذخیره سازی شده است/ پیش بینی واحد سیار نانوایی در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه مراسم توزیع و ورود کالاهای ذخیره شده به ویژه میوه و خشکبار با حضور فرماندار نظرآباد، مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت نظرآباد و برخی دیگر از مدیران ارشد برگزار شد.

شهریار آقایی، فرماندار نظرآباد در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: نیازهای بازار نظرآباد برای ایام نوروز شناسایی و ذخیره سازی شده است.

آقایی در ادامه تاکید کرد: از 2 ماه گذشته و با توجه به احتمال افزایش تقاضا کالاهای پرمصرف از جمله مواد غذایی، میوه، خشکبار و پوشاک، از سوی مردم، فرمانداری نظرآباد طرح تأمین نیاز بازار را اجرا کرد.

این مسئول اظهار داشت: در ایام نوروز و با برنامه ریزی های انجام شده مردم برای تامین نیازهای خود از بازار با هیچ مشکلی مواجه نخواهند شد.

تیم های نظارتی بر بازار از 27 اسفندماه تا 17 فروردین ماه 93 فعال هستند

وی در ادامه خاطرنشان کرد: 250 تن پرتغال، 120 تن سیب برای میوه شب عید در نظرآباد ذخیره شده است که متناسب با نیاز بازار همراه با دیگر اقلام میوه و خشکبار توزیع خواهد شد.



آقایی افزود: تیم های نظارتی بر بازار از 27 اسفندماه تا 17 فروردین‌ماه به صورت نامحسوس و محسوس بر قیمت‌ها نظارت می‌کنند، کنترل قیمت ها را بررسی می کنند و با متخلفین کم فروشی و گرانفروشی برخورد قانونی خواهند کرد.

این مسئول با اشاره به تامین نان مردم در ایام نوروز افزود: با توجه به افزایش بازدید ها از مناطق گردشگری نظرآباد و نیاز بیشتر مردم به نان، با برنامه ریزی های انجام شده نان مصرفی مردم در ایام نوروز تامین شده است.

آقایی یادآور شد: سهمیه آرد نانوایی‌های نظرآباد به طور کامل تامین شده و در اختیار آنها قرار گرفته است و در طول ایام نوروز نانوایی‌ها کشیک فعال هستند.



آقایی در پایان تاکید کرد: یک دستگاه واحد سیار نانوایی در صورت نیاز مردم پیش بینی شده است و در صورت نیاز این واحد به محل‌هایی که با افزایش تقاضا برای نان روبه‌رو هستند،‌ اعزام می‌شوند.