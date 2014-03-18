به گزارش خبرنگار مهر، ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی، سیاستها و اولویتهای خود در زمینه تحقیقات بنیادی و کاربردی را برای سالهای 1392 تا 1394 تعریف کرده است.
این اولویتها در چارچوب اهدافی چون شناخت مغز و ذهن، ارتقا و بازتوانی قابلیتهای شناختی، کاهش اثرات آسیبها و مخاطرات محیطی و اجتماعی بر قابلیتهای شناختی و توسعه فناوریهای شناختی جهت ارتقای کیفیت زندگی جامعه را در چهار دسته مطالعات کاربردی، مطالعات پایه، توسعه فناوری و توسعه زیر ساخت تعیین شده است.
اولویتهای تعیین شده تحقیقاتی از سوی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی
|عنوان طرح
|زمینه های اولویت دار
|توسعه فناوری
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توسعه فناوری شناختی پایه رابط مغز- ماشین(BMI) با همکاری کاربران
توسعه فناوری شناختی پایه ارتباط دو سویه با مغز حیوانات Wetware با همکاری کاربران
ایجاد و توسعه دو سامانه کمک آموزشی- تفریحی و یک روبات شناختی برای ارتقا قابلیتهای شناختی کودکان وشهروندان ارشد
توسعه بانک بومی از اطلاعات عصبی- شناختی نمونههای نرمال و مبتلایان به 3 اختلال شناختی فراگیر و شاخص در جامعه
|مطالعات کاربردی
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توسعه سامانههای شناختی، سنجش، پیشگیری، پایش، مدیریت و بازتوانی برای اختلالهای شناختی فراگیر و شاخص در جامعه
توسعه یک الگوی بومی آموزش و پرورش مبتنی بر دستاوردهای علوم وفناوری شناختی
توسعه یک الگوی اصلاح رفتار کودکان و نوجوانان بر اساس دستاوردهای علوم و فناوری شناختی
|مطالعات پایه
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مطالعه رفتار زمانی- شبکهای مغز و ارتباط آن با قابلیتها و کارکردهای شناختی پایه
توسعه ادبیات و منابع فارسی حوزه و نظریه پردازی در زمینه مبانی فلسفی و ارزشی علوم شناختی بر اساس نیازهای بومی
مطالعه پایههای شناختی رفتار در محیطهای مجازی
|توسعه زیر ساخت
|توسعه بانک بومی از اطلاعات عصبی- شناختی نمونههای نرمال و مبتلایان به سه اختلال شناختی فراگیر و شاخص در جامعه
در این راستا ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی در فراخوان دوم خود از کلیه اساتید حوزه علوم وفناوریهای شناختی دعوت کرده است تا خلاصه پیشنهاد طرحهای خود را تا 20 فروردین ماه سال 1393 از طریق کارتابل خود در سایت این ستاد ارسال کنند.
بر اساس روند اجرایی آیین نامه حمایت از طرحهای پژوهشی، خلاصه طرحهای رسیده توسط کمیته علمی ستاد مورد بررسی قرار گرفته و از پیشنهاد دهندگان طرحهای منتخب جهت تکمیل فرم پیشنهاد طرح به منظور بررسی نهایی دعوت به عمل خواهد آمد.
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