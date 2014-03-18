دستگاههای اجرایی برتر در خدمات رسانی به مسافران نوروزی معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی صبح سه شنبه در ستاد تسهیلات نوروزی استان گفت: طی این مدت با انجام بازرسی های ویژه، عملکرد دستگاهها در این زمینه بررسی می شود.

وی بیان داشت: همچنین دستگاه های اجرایی برتر معرفی و از خدمات آنها تجلیل خواهد شد.

خادمی اسکان مناسب، اطلاع رسانی مطلوب، زیبا سازی محیط، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و حفظ امنیت را از شاخصه های این ارزیابی عنوان کرد و اظهار داشت: مشارکت تمام نهادهای دولتی در فراهم کردن شرایط لازم موجب رفاه هرچه بیشتر مسافران نوروزی در این استان و رشد گردشگری می شود.

وی عنوان کرد: ستاد هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی با کمیته 14 گانه در استان و همه شهرستان ها تشکیل شده و در ایام تعطیلات نوروزی به طور شبانه روزی فعال است.

12 پایگاه برای اسکان مسافران نوروزی برپا شد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین به آمادگی 12 پایگاه برای اسکان مسافران نوروزی در استان خبرداد و بیان داشت:191 آموزشگاه و یک هزار و 472 کلاس درس از 28 اسفند 92 تا 13 فروردین 93 پذیرای میهمانان نوروزی استان هستند.

وی به بارش های مطلوب سال جاری اشاره کرد و افزود: این بارشها به طور قطع موجب بهاری زیبا و هجوم گردشگران و به خصوص طبیعت گردان به این استان خواهد شد.

وی کهگیلویه و بویراحمد را چهار راه ارتباطی جنوب به مرکز کشور دانست و گفت: این مسئله در کنار تنوع آب و هوایی و شرایط اقلیمی این استان زمینه حضور گردشگران و توسعه صنعت اکوتوریسم را مهیا کرده است.

استاندار همچنین خواستار حفظ حرمت ایام فاطمیه در برگزاری برنامه های نوروز شد.

تشکیل کمیسیون بررسی و کاهش تصادفات

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم در این نشست از تشکیل کمیسیون بررسی و کاهش تصادفات جاده ای استان خبر داد.

پژمان نیک اقبالی افزود: ریشه یابی، بررسی تحلیلی تصادفات واقع شده در حوزه استحفاظی، تبیین نقاط قوت و ضعف با بهره گیری از ظرفیت های موجود جهت رفع معایب، جلوگیری از وقوع حوادث مشابه و کاهش تصادفات و متوفیان آنها از دلایل تشکیل این کمیسیون است.

وی بیان داشت: در این کمیسیون وضعیت نقاط حادثه خیز استان همراه با بررسی های فنی و موقعیت جغرافیایی، وضعیت حمل ونقل بار و مسافر و نقش آن در کاهش تصادفات توسط دستگاه های مرتبط تهیه و ارائه می شود.