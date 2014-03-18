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۲۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۵۸

در کهگیلویه و بویراحمد/

دستگاههای اجرایی برتر در خدمات رسانی به مسافران نوروزی معرفی می شوند

دستگاههای اجرایی برتر در خدمات رسانی به مسافران نوروزی معرفی می شوند

یاسوج – خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد از معرفی دستگاههای اجرایی برتر در خدمات رسانی به مسافران نوروزی پس از پایان تعطیلات نوروز خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی صبح سه شنبه در ستاد تسهیلات نوروزی استان گفت: طی این مدت با انجام بازرسی های ویژه، عملکرد دستگاهها در این زمینه بررسی می شود.

وی بیان داشت: همچنین دستگاه های اجرایی برتر معرفی و از خدمات آنها تجلیل خواهد شد.

خادمی اسکان مناسب، اطلاع رسانی مطلوب، زیبا سازی محیط، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و حفظ امنیت را از شاخصه های این ارزیابی عنوان کرد و اظهار داشت: مشارکت تمام نهادهای دولتی در فراهم کردن شرایط لازم موجب رفاه هرچه بیشتر مسافران نوروزی در این استان و رشد گردشگری می شود.

وی عنوان کرد: ستاد هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی با کمیته 14 گانه در استان و همه شهرستان ها تشکیل شده و در ایام تعطیلات نوروزی به طور شبانه روزی فعال است.

12 پایگاه برای اسکان مسافران نوروزی برپا شد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین به آمادگی 12 پایگاه برای اسکان مسافران نوروزی در استان خبرداد و بیان داشت:191 آموزشگاه و یک هزار و 472 کلاس درس از 28 اسفند 92 تا 13 فروردین 93 پذیرای میهمانان نوروزی استان هستند.

وی به بارش های مطلوب سال جاری اشاره کرد و افزود: این بارشها به طور قطع موجب بهاری زیبا و هجوم گردشگران و به خصوص طبیعت گردان به این استان خواهد شد.

وی کهگیلویه و بویراحمد را چهار راه ارتباطی جنوب به مرکز کشور دانست و گفت: این مسئله در کنار تنوع آب و هوایی و شرایط اقلیمی این استان زمینه حضور گردشگران و توسعه صنعت اکوتوریسم را مهیا کرده است.

استاندار همچنین خواستار حفظ حرمت ایام فاطمیه در برگزاری برنامه های نوروز شد.

تشکیل کمیسیون بررسی و کاهش تصادفات

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم در این نشست از تشکیل کمیسیون بررسی و کاهش تصادفات جاده ای استان خبر داد.

پژمان نیک اقبالی افزود: ریشه یابی، بررسی تحلیلی تصادفات واقع شده در حوزه استحفاظی، تبیین نقاط قوت و ضعف با بهره گیری از ظرفیت های موجود جهت رفع معایب، جلوگیری از وقوع حوادث مشابه و کاهش تصادفات و متوفیان آنها از دلایل تشکیل این کمیسیون است.

وی بیان داشت: در این کمیسیون وضعیت نقاط حادثه خیز استان همراه با بررسی های فنی و موقعیت جغرافیایی، وضعیت حمل ونقل بار و مسافر و نقش آن در کاهش تصادفات توسط دستگاه های مرتبط تهیه و ارائه می شود.

 

کد مطلب 2258883

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