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۲۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۲۱

«سکو» و «قارقا» راهی کرواسی شدند

«سکو» و «قارقا» راهی کرواسی شدند

انیمیشن «سکو» به تهیه کنندگی سید مسعود صفوی وکارگردانی سلمان خورشیدی و امیر محمدزاده از تولیدات مرکز انیمیشن حوزه هنری و همچنین انیمشن «قارقا» به پنجمین دوره جشنواره بین المللی کودک و نوجوان وافی راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره که از  2 تا 7 اردیبهشت ماه 1393 در شهر واراژدین کشور کرواسی برگزار خواهد شد، دو انیمیشن «سکو» و «قارقا» به نمایش در می آیند.

در خلاصه داستان انیمیشن «سکو» آمده است: در سال 1404 ایران دیگر صادر کننده نفت نیست. روند تعطیلی سکو های نفتی آغاز شده و این آغاز پایانی است برای کسی که تمامی عمر خود در یک سکوی نفتی گذرانده است.

همچنین مضمون انیمیشن «قارقا» از تولیدات مرکز انیمیشن حوزه هنری استان اردبیل درباره بچه کلاغی است که متوجه می شود دوستان او هر کدام طلا و جواهری دارند اما او دست خالی است، بنابراین تصمیم به دزدیدن  طلا می گیرد که در این راه ناکام می ماند. در ادامه داستان بچه کلاغ متوجه گنبد طلایی امام رضا (ع) می شود و تلاش های او برای به دست آوردن گنبد طلایی در نهایت بی سرانجام می ماند و...
 

کد مطلب 2258906

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