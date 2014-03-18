تحولی نو در آیین نامه پیک نوروزی دانش آموزان شکل گرفته است

محمد تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مجموعه فعالیت های یادگیری دانش آموزان در تعطیلات نوروزی با اهداف ایجاد زمینه استمرار یادگیری دانش آموزان در ایام تعطیلات، ایجاد زمینه ها و فرصت های یادگیری در محیط طبیعی و بانشاط، ارتقاء و تقویت هویت دینی، بومی و ملی دانش آموزان با شناخت آیین اسلام، آداب و رسوم و پیشینه های فرهنگی ـ اجتماعی و تقویت مهارت های زندگی و مهارت های علمی، ادبی، هنری و اجتماعی در طول برنامه های درسی میان دانش آموزان مقطع ابتدایی توزیع می شود.



وی در ارتباط با محتوای مجموعه فعالیت های دانش آموزان در تعطیلات نوروزی گفت: فعالیت هایی با محور یادگیری و تقویت مهارت های زندگی به عنوان مکمل برنامه های درسی و فعالیت هایی با محور تقویت مهارت های مورد نظر برنامه های مختلف درسی در این دفترچه درج می شود.



مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان ادامه داد: طبق آیین نامه طراحی این مجموعه فعالیت های یادگیری باید به صورت هدفمند طراحی و تدوین شود، این فعالیت ها لذت بخش و متناسب با تجارب یادگیری و همچنین متناسب با جنبه های رشد بدنی، عقلانی، عاطفی و اجتماعی دانش آموزان و به تفکیک پایه و در طول برنامه های درسی طراحی شود.



تقی زاده اذعان کرد: در طراحی مجموعه همچنین فنون پرسشگری، روش تحقیق، حل مسئله، تصمیم گیری، تفکر نقادانه و خلاق باید توسعه و تقویت شود، استقلال و ابتکار عمل دانش آموز در انجام فعالیت یادگیری حفظ شده و به آداب، رسوم و فرهنگ محلی و منطقه ای نیز توجه شود و میزان فعالیت ها متناسب با شرایط ایام تعطیلات به گونه ای تنظیم شود که فرصت بازی، ورزش، تفریح، مسافرت و دید و بازدید از دانش آموزان سلب نشود.



وی یادآور شد: (مطالعه و کتابخوانی)، (گزارش دید و بازدید، سفر، فعالیت های علمی، گردش علمی)، (نوشتن خاطره، داستان و شعر) و (مصاحبه، گفتگو با والدین، دوستان) برای طراحی فعالیت های یادگیری در سال تحصیلی جاری از اولویت بیشتری برخوردار هستند.



مدیر کل آموزش و پروش خوزستان خاطر نشان کرد: توزیع مجموعه مذکور به ادارات نواحی و مناطق واگذار شده است و در مناطق بزرگ معمولاً توزیع دفترچه به مدیر مدارس محول شده است.



تقی زاده خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت مسئله کتابخوانی مقرر شد در طراحی فعالیت های نوروزی ترتیبی اتخاذ داده شده تا موضوعات مختلفی از قبیل بهداشت و تندرستی برای پایه اول، حفظ محیط زیست برای پایه دوم، همکاری و کمک به هم نوع و شناخت ائمه و پیامبران ویژه پایه چهارم، آداب و رسوم اقوام خوزستان و بزرگان ایران زمین برای پایه ششم در نظر گرفته شود و همچنین دانش آموزان می توانند در صورت تمایل کتاب خوانده شده را به کتابخانه کلاسی اهداء کنند تا تمامی دانش آموزان به سایر کتب همکلاسی های خود دسترسی پیدا کنند.



وی در پایان گفت: بابت توزیع دفترچه های مذکور تنها هزینه تکثیر از دانش آموزان دریافت می شود و در برخی مناطق نیز ادارات به صورت متمرکز این دفترچه ها را توزیع کرده و هزینه ای از دانش آموزان دریافت نکرده اند.