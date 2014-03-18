نقشه راه رسانه ای در مازندران ترسیم شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مظفری ظهر دوشنبه در شورای اطلاع رسانی استانداری مازندران با بیان اینکه تهیه نقشه راه در فرآیند اطلاع رسانی حائز اهمیت است، اظهار داشت: باید فضای امید و روح نشاط در جامعه ترویج یابد و همه باید برای ایجاد فضای امید در جامعه کمک کنند.

وی اظهار داشت: باید اخلاق مدارس و اصل انصاف در اطلاع رسانی مورد توجه قرار گیرد و امیدواریم شورای اطلاع رسانی در سال آینده سبب توسعه و تحول شود.

وی با بیان اینکه ایجاد نشاط و امید در جامعه از جمله نقش رسانه هاست، بیان داشت: اگر رسانه های به این وظیفه عمل کنند، اثرگذاریشان بیشتر خواهد شد.

مظفری با اشاره به اینکه مازندران در حوزه مجاری جزو استانهای سرآمد در کشور است، تصریح کرد: توسعه و پیشرفت و جبران عقب ماندگی ها باید رویکرد اصلی باشد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران یادآور شد: سیاست مسئولان استان هم آغوشی با بخش خصوصی است تا از سرمایه های عظیم در دست مردم برای سرمایه گذاری استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه استان نیازمند توسعه است، بیان داشت: همواره از انتقاد سازنده استقبال خواهیم کرد و رسانه های باید برای توسعه استان تلاش داشته باشند.

وی با بیان اینکه بین انتقاد و تخریب تفاوت وجود دارد، اظهار داشت: انتقاد نقش اصلاح و سازندگی دارند و برای توسعه موثر خواهد بود.

مظفری یادآور شد: رسانه ها کمک کنند تا فضای رسانه ای استان به روال عادی بازگردد و باید مصالح کشور و استان را بر مصالح فردی و شخصی ترجیح داد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران گفت: باید از همه ابزارها برای توسعه استان کمک گیریم تا مردم به حقشان برسند و به آنان آسیبی نرسد.