تربیت نیروهای متخصص رشته های قرآنی در خرمشهر

حسن نصاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساماندهی این نیروها برای استفاده در کلاس‌های آموزشی تحت نظر این اداره و استفاده از روشهای پیشرفته تحت نظر دارالقرآن الکریم کشور از اهداف این طرح است.

وی با اشاره به برگزاری دوره های پیشرفته آموزشی برای مربیان قرآنی گفت: این دوره به مدت دو ماه در شش ماهه دوم سال جاری برگزار شد که پس از اخذ آزمون‌های کتبی و شفاهی به ۱۶ نفر از قبول شدگان گواهینامه آموزشیار قرآنی در رشته روخوانی و روانخوانی از دارالقرآن الکریم اعطاء می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خرمشهر از گذشته های دور مهد یادگیری قرآن و عترت اهل بیت و علوم فقهی بوده تا جایی که به آن لقب (نجف ثانی) را به آن داده بودند، تسلط خوب مردم این مناطق به زبان عربی این امتیاز را به آنان داده است که در یادگیری متون قرآنی در درجات بالایی قرار بگیرند.