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۲۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۰۹

نصاری عنوان کرد:

تربیت نیروهای متخصص رشته های قرآنی در خرمشهر

تربیت نیروهای متخصص رشته های قرآنی در خرمشهر

خرمشهر- خبرگزاری مهر: کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی خرمشهر گفت: تربیت نیروهای متخصص در رشته‌های قرآنی از اهداف مهم اداره تبلیغات اسلامی خرمشهر است.

حسن نصاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساماندهی این نیروها برای استفاده در کلاس‌های آموزشی تحت نظر این اداره و استفاده از روشهای پیشرفته تحت نظر دارالقرآن الکریم کشور از اهداف این طرح است.
 
وی با اشاره به برگزاری دوره های پیشرفته آموزشی برای مربیان قرآنی گفت: این دوره به مدت دو ماه در شش ماهه دوم سال جاری برگزار شد که پس از اخذ آزمون‌های کتبی و شفاهی به ۱۶ نفر از قبول شدگان گواهینامه آموزشیار قرآنی در رشته روخوانی و روانخوانی از دارالقرآن الکریم اعطاء می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خرمشهر از گذشته های دور مهد یادگیری قرآن و عترت اهل بیت و علوم فقهی بوده تا جایی که به آن لقب (نجف ثانی) را به آن داده بودند، تسلط خوب مردم این مناطق به زبان عربی این امتیاز را به آنان داده است که در یادگیری متون قرآنی در درجات بالایی قرار بگیرند.

کد مطلب 2258914

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