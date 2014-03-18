مهلت ارسال آثار جشنواره تهیه و تدوین محتوای آموزشی خاص سواد آموزی تمدید شد

موسی شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: شناسایی و جلب مشارکت متخصصان و مؤلفان کتاب های آموزشی به منظور ورود به عرصه تولید محتوای آموزشی ویژه بزرگسالان نوسواد، تنوع بخشی به منظور متناسب سازی محتوا با نیازها، علایق و ویژگی های بزرگسالان، فراهم آوردن زمینه چند تألیفی و بهره گیری از روشهای مؤثر در حوزه سواد آموزی و آموزش بزرگسالان و بهره گیری از تجارب و نوآموزیهای آموزشی کشورهای گوناگون در خصوص تهیه و تولید مواد آموزشی از مهم ترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی با اشاره به اینکه مهلت اولیه ارسال آثار تا پایان اسفندماه سال جاری بود، تصریح کرد: با توجه به تمدید مهلت ارسال آثار این جشنواره صاحب نظران، کارشناسان و برنامه ریزان آموزشی، مؤلفان و علاقه مندان می توانند آثار خود را تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده به دبیر خانه جشنواره به نشانی تهران، خیابان دکتر فاطمی صندوق پستی 6378-14155 سازمان نهضت سواد آموزی مدیریت پژوهش و تولید محتوای آموزشی ارسال کنند.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان درخصوص محورهای این جشنواره گفت: ارائه ایده ها و الگوهای نو در روشهای سواد آموزی شامل روش های زبان آموزی فارسی، روش های آموزش روخوانی قرآن و روشهای آموزش ریاضی، تدوین محتوا شامل محتوای آموزشی خواندن و نوشتن فارسی، آموزش ریاضی (آشنایی با 4 عمل اصلی و کاربرد آن در زندگی) آموزش روخوانی قرآن کریم، تدوین محتوای آموزشی ویژه سواد آموزی به شیوه فرد به فرد و خودآموز و تولید مواد آموزشی ساده و مفید خواندنی برای آن دسته از سواد آموختگانی که دوره سواد آموزی را طی کرده اند از محورهای اصلی جشنواره تهیه و تدوین محتوای آموزشی خاص سواد آموزی است.