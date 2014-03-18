حامی شهریاری 305 میلیون ریال البسه به مددجویان کمیته امداد اهدا کرد

حجت زندلاف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در آستانه فرارسیدن عید نوروز و نیاز مددجویان و خانواده های بی بضاعت به تهیه البسه، بانو طاهری خیر شهریاری اقدام به اهدای پوشاک و البسه به ارزش 305 میلیون ریال کرد.

این مسئول ادامه داد: توزیع این البسه که در سایزهای مختلف از نوزادی تا 15 سالگی تهیه شده بود، در محل کمیته امداد شهریار و بصورت نمایشگاهی انجام شد.

وی متذکر شد: در حال حاضر این خیر به همراه اعضای خانواده خود حمایت مالی و معنوی 10 کودک بی سرپرست را نیز بر عهده دارند و علاوه بر تهیه البسه، کارت استفاده از مجموعه تفریحی ورزشی نیز در میان مددجویان توزیع شده است.

رئیس کمیته امداد شهریار ضمن اشاره به اجر معنوی این عمل پسندیده نزد خداوند، افزود: در آستانه عید نوروز کودکان بی سرپرست و خانواده های بی بضاععت نیز نیازمند تهیه مواد غذایی، پوشاک و مایجتاج دیگر خود هستند که امید می رود با حضور پر رنگ خیرین نیک اندیش نیاز این دسته از شهروندان نیز رفع شود.