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۲۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۱۱

جهان بینی در گفتگو با مهر:

سال 92 در عرصه‌هاي ورزشي و مسائل مربوط به جوانان موفقیت آمیز بود

سال 92 در عرصه‌هاي ورزشي و مسائل مربوط به جوانان موفقیت آمیز بود

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان استان قم سال 1392 را در عرصه هاي ورزشي و مسائل مربوط به جوانان موفقیت آمیز توصیف کرد.

عباس جهان بيني در گفتگو با خبرنگار مهر، سال 1392 به عنوان سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي در عرصه هاي ورزشي و مسائل مربوط به جوانان براي اين اداره کل سالی خوب و موفقيت آمیز دانست و تصريح کرد: انشاءالله با برنامه ريزي هايي که از هم اکنون در اين اداره کل و در هيئت هاي ورزشي استان قم صورت گرفته سال آینده نيز براي ورزش و جوانان قم با موفقيت همراه خواهد بود.

وی با تقديراز تمامی تلاشگران در زمینه توسعه و پیشرفت ورزش و رفع مشکلات و نیازهای جوانان قم، عنوان داشت: ما انشاءالله از هم اکنون برنامه هاي متنوعي در حوزه هاي فرهنگي، ورزشي و مسائل مربوط به جوانان براي سال آینده در نظر گرفته ایم تا چرخه ورزش قم همچنان در مسیر پیشرفت در گردش باشد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان قم بیان داشت: با اينکه هنوز از نظر بودجه و اعتبارات محدودیت هایی داریم اما خوشبختانه سال موفقي را تا کنون پشت سر گذاشته ایم، زیرا در بخش قهرمانی توفیقات بسیار خوبی با همت و تلاش افتخارآفرینان رشته های مختلف کسب کرده ایم.

وی با بیان اینکه بیش از 15 درصد مردم قم در ورزش همگانی سهیم هستند، عنوان کرد: در بخش همگانی نیز استقبال کم نظیر مردم قم از سه همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی و سایر برنامه های ورزش همگانی نظیر پایگاه های ورزش صبحگاهی و امکاناتی که در پارک ها و بوستان ها تعبیه شده اند، نشان داد که مردم به ورزش همگانی علاقه زیادی پیدا کرده اند و شاخص مشارکت آنها در ورزش همگانی بالاتر رفته است.

جهان بینی بیان کرد: موفقيت ورزشکاران رشته های رزمی، کشتی، کاراته، ورزش جانبازان و معلولین، هندبال، تکواندو، تنیس، بدمینتون و چندین رشته ورزشی دیگر در کسب مدال از رقابت های مهم برون مرزي و رقابت‌هاي ليگ و قهرماني کشور در رده‌هاي سني مختلف نیز دستاوردهاي بزرگ در عرصه قهرماني در ماه های سپری شده از سال جاری به شمار می روند.

مدير کل ورزش و جوانان استان قم اضافه کرد: همت و تلاش کارکنان خدوم اين اداره کل و همکاري روسا و نايب رئيسان هيئت‌هاي ورزشي و تمامي عوامل دخيل در تيم‌ها و باشگاه‌هاي ورزشي موجب شده است تا پیشرفت قم در حرکت به سمت موفقیت های ورزش در عرصه های گوناگون تداوم داشته باشد.
 

 

کد مطلب 2258939

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