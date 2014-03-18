برگزاری مراسم تکریم شهدای تازه تفحص شده در معراج شهدای اهواز

مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد:این مراسم شامگاه امروز سه شنبه ۲۷ اسفند ماه با حضور پیکرهای مطهر 95 شهید تازه تفحص شده در محل معراج شهدای اهواز برگزار خواهد شد.



وی افزود: در این مراسم استاد رحیم پورازغدی به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت. همچنین این مراسم با روایت گری و مداحی همراه خواهد بود.



مسئول امور شهدای گمنام کمیته جستجوی مفقودین خوزستان عنوان کرد: این مراسم امشب بعد از نماز مغرب و عشا راس ساعت ۲۰ در محل معراج شهدای اهواز واقع در پادگان شهید محمودوند برگزار می‌شود لذا از تمامی زائرین راهیان نور در مناطق عملیاتی دعوت به عمل می آید که در این مراسم معنوی شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر این 95 شهید دفاع مقدس در پی جستجوی انجام شده یک ماهه اخیر نیروهای کمیته جستجوی مفقودین در مناطق عملیاتی فاو، مجنون و شرق دجله در عراق، پیکرهای پاک 95 شهید دفاع مقدس کشف شده است که در روز شنبه 24 اسفند جاری و همزمان با روز شهادت زهرا (س) از مرز شلمچه و در میان استقبال مردم و کاروانهای راهیان نور به کشور وارد شدند.

