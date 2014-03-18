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۲۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۱۷

محید عبدالحسینی سرمربی تیم ملی کاراته شد

محید عبدالحسینی سرمربی تیم ملی کاراته شد

فدراسیون کاراته  عضو سابق تیم ملی را به عنوان سرمربی تیم ملی کاراته زیر 21 سال ایران انتخاب و معرفی کرد. 

به گزارش خبرنگار مهر ، مسئولان فدراسیون کاراته پس از بررسی گزینه های مختلف در نهایت سکان هدایت تیم زیر 21 سال را به مجید عبدالحسینی سپرد. تیم ملی زیر 21 کشورمان مرداد ماه سال آینده قرار است در رقابتهای قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا به میزبانی کشور مالزی شرکت کند.
 
عبدالحسینی که به عنوان یکی از قهرمانان سالهای نه چندان دور رشته کاراته به شمار می رود چندین مدال طلا، نقره و برنز مسابقات قهرمانی آسیا و ستارگان جهان را در کارنامه دارد.
 
وی سابقه مربیگری در تیم های ملی بزرگسالان و جوانان، سرمربی تیم ملی امید (سال 1390)، سرمربی تیم کاراته الشباب کویت(سال 1387) را در کارنامه داشته و از سال 1389 نیز به عنوان مربی هدایت تیم دانشگاه آزاد اسلامی در سوپر لیگ را بر عهده گرفته است. 
کد مطلب 2258953

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