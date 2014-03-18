بيكاري و مشكل دكل بندان مهمترين معضلات گلوگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد ابراهيم ميراحمدي ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: متاسفانه دكل بندان با مشكلات عديده بيمه اي رها شده اند و كسي جوابگوي آنان نيست.
وي بيان داشت: خبرهاي خوبي در رابطه با اختصاص اعتبارات براي دكل بندان شنيده ايم اما تنها در حد شنيدن و گفتن است و در عمل، دكل بندان و خانواده هاي آنان با مشكلات عديده روبرو هستند و بايد به دادشان برسيم.
ميراحمدي گفت: متاسفانه نگاه جدي به توسعه و پيشرفت گلوگاه ديده نمي شود و مسئولان استاني بايد بيش از گذشته به اين شهرستان توجه كنند و سرمايه گذاران را وارد شهرستان كرده و اشتغال زايي كنند.
امام جمعه گلوگاه ادامه داد: متاسفانه فرهنگ مناسب سرمايه گذاري در شهرستان وجود ندارد و بسياري از پول ها و سرمايه ها در بانكها انباشت شده اما صرف امور اشتغال و كارآفريني نمي شود و بايد در اين رابلطه فرهنگ سازي شود.
وي با اشاره به زمزمه هاي جدايي گلوگاه از مازندران اظهار داشت: وقتي توجهي به اين شهر بعنوان شرقي ترين شرق مازندران و دروازه ورودي استان نمي شود چشم طمع به اين شهرستان دوخته شده و طمع براي ديگران ايجاد مي شود.
امام جمعه گلوگاه با اشاره به تزريق قطره چكاني اعتبارات به اين شهرستان يادآور شد: متاسفانه اعتبارات مناسب و قابل قبولي براي اين شهرستان اختصاص نمي يابد و سهم شهرستان از اين اعتبارات بسيار اندك و نفس گير است.
ميراحمدي با بيان اينكه مردم گلوگاه از نماينده، استاندار و مسئولين گلايه مند هستند چرا كه علي رغم بازديدهاي فراوان و وعده هاي مختلف، پيشرفتي در گلوگاه و اشتغال و كاهش بيكاري مشاهده نشده است.
وي با اظهار نگراني از زمزمه هاي الحاق ميانكاله به گلستان و تقسيمات اين شبه جزيره يادآور شد: من بارها از تريبون هاي مختلف اعلام كرده اند كه جدايي ميانكاله از مازندران امري ناممكن است و مسئولان استاني و شهرستاني در مورد ميانكاله بي پرده صحبت كنند و آگاه سازي كنند.
ميراحمدي بيان داشت: حرف هاي سست و بي دليلي برخي از افراد در رابطه با جدايي ميانكاله از مازندران بي اساس است و لذا بايد مسئولان استاني در اين رابطه با تحمكم و شدت عمل بيشتري وارد شوند چرا كه ميانكاله از ابتدا جزئي از مازندران بوده است ظرفيت مناسبي براي گردشگري مازندران است.
امام جمعه گلوگاه ادامه داد: كل گلستان زماني براي مازندران و جزئي از مازندران بود و اينكه اكنون زمزمه هايي است كه ميانكاله جزئي از گلستان بوده بي منطق است و از نظر تقسيمات نيز در حوزه استحفاظي و مديريت مازندران قرار دارد.
وي در قسمت ديگري از سخنان خود با اشاره به عدم وجود متخصص در بيمارستان ثامن الائمه گلوگاه خاطر نشان كرد: اين بيمارستان در حد يك درمانگاه روستايي است و جوابگوي نيازهاي درماني و بهداشتي شهرستاني با بيش از 40 هزار نفر جمعيت نيست.
ميراحمدي با بيان اينكه هزينه رفت و آمد مردم ما از مناطق دورافتاده روستايي به بيمارستانهاي اطراف گلوگاه به اندازه هزينه درمان است افزود: شهرستان نيازمند پزشك متخصص در بيمارستان است و بايد اين بيمارستان مجهز شود تا جوابگوي نيازهاي مختلف درماني مردم باشد تا مردم ما براي درمان به شهرهاي همجوار نروند و سرگردان نشوند.
وي همچنين عدم وجود امكانات لازم براي ورزشكاران، عدم وجود دانشگاه دولتي، استفاده از سرمايه گذاران براي ايجاد اشتغالو.. را از ديگر معضلات گلوگاه عنوان كرد و گفت: متاسفانه مصلي نماز جمعه گلوگاه نيز چند سالي است در حال احداث است اما پيشرفت مناسبي ندارد و با توجه به اينكه مكان فعلي مصلي نماز جمعه، بريا اقامه نماز كوچك است لذا بايد با فوريت اين مسئله پيگيري شود.
گلوگاه - خبرگزاری مهر: امام جمعه گلوگاه گفت: بيكاري و مشكل دكل بندان مهمترين معضلات گلوگاه است كه بايد چاره انديشي مناسب در اين رابطه انجام شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد ابراهيم ميراحمدي ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: متاسفانه دكل بندان با مشكلات عديده بيمه اي رها شده اند و كسي جوابگوي آنان نيست.
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