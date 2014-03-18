بيكاري و مشكل دكل بندان مهمترين معضلات گلوگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد ابراهيم ميراحمدي ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: متاسفانه دكل بندان با مشكلات عديده بيمه اي رها شده اند و كسي جوابگوي آنان نيست.



وي بيان داشت: خبرهاي خوبي در رابطه با اختصاص اعتبارات براي دكل بندان شنيده ايم اما تنها در حد شنيدن و گفتن است و در عمل، دكل بندان و خانواده هاي آنان با مشكلات عديده روبرو هستند و بايد به دادشان برسيم.



ميراحمدي گفت: متاسفانه نگاه جدي به توسعه و پيشرفت گلوگاه ديده نمي شود و مسئولان استاني بايد بيش از گذشته به اين شهرستان توجه كنند و سرمايه گذاران را وارد شهرستان كرده و اشتغال زايي كنند.



امام جمعه گلوگاه ادامه داد: متاسفانه فرهنگ مناسب سرمايه گذاري در شهرستان وجود ندارد و بسياري از پول ها و سرمايه ها در بانكها انباشت شده اما صرف امور اشتغال و كارآفريني نمي شود و بايد در اين رابلطه فرهنگ سازي شود.



وي با اشاره به زمزمه هاي جدايي گلوگاه از مازندران اظهار داشت: وقتي توجهي به اين شهر بعنوان شرقي ترين شرق مازندران و دروازه ورودي استان نمي شود چشم طمع به اين شهرستان دوخته شده و طمع براي ديگران ايجاد مي شود.



امام جمعه گلوگاه با اشاره به تزريق قطره چكاني اعتبارات به اين شهرستان يادآور شد: متاسفانه اعتبارات مناسب و قابل قبولي براي اين شهرستان اختصاص نمي يابد و سهم شهرستان از اين اعتبارات بسيار اندك و نفس گير است.



ميراحمدي با بيان اينكه مردم گلوگاه از نماينده، استاندار و مسئولين گلايه مند هستند چرا كه علي رغم بازديدهاي فراوان و وعده هاي مختلف، پيشرفتي در گلوگاه و اشتغال و كاهش بيكاري مشاهده نشده است.



وي با اظهار نگراني از زمزمه هاي الحاق ميانكاله به گلستان و تقسيمات اين شبه جزيره يادآور شد: من بارها از تريبون هاي مختلف اعلام كرده اند كه جدايي ميانكاله از مازندران امري ناممكن است و مسئولان استاني و شهرستاني در مورد ميانكاله بي پرده صحبت كنند و آگاه سازي كنند.



ميراحمدي بيان داشت: حرف هاي سست و بي دليلي برخي از افراد در رابطه با جدايي ميانكاله از مازندران بي اساس است و لذا بايد مسئولان استاني در اين رابطه با تحمكم و شدت عمل بيشتري وارد شوند چرا كه ميانكاله از ابتدا جزئي از مازندران بوده است ظرفيت مناسبي براي گردشگري مازندران است.



امام جمعه گلوگاه ادامه داد: كل گلستان زماني براي مازندران و جزئي از مازندران بود و اينكه اكنون زمزمه هايي است كه ميانكاله جزئي از گلستان بوده بي منطق است و از نظر تقسيمات نيز در حوزه استحفاظي و مديريت مازندران قرار دارد.



وي در قسمت ديگري از سخنان خود با اشاره به عدم وجود متخصص در بيمارستان ثامن الائمه گلوگاه خاطر نشان كرد: اين بيمارستان در حد يك درمانگاه روستايي است و جوابگوي نيازهاي درماني و بهداشتي شهرستاني با بيش از 40 هزار نفر جمعيت نيست.



ميراحمدي با بيان اينكه هزينه رفت و آمد مردم ما از مناطق دورافتاده روستايي به بيمارستانهاي اطراف گلوگاه به اندازه هزينه درمان است افزود: شهرستان نيازمند پزشك متخصص در بيمارستان است و بايد اين بيمارستان مجهز شود تا جوابگوي نيازهاي مختلف درماني مردم باشد تا مردم ما براي درمان به شهرهاي همجوار نروند و سرگردان نشوند.



وي همچنين عدم وجود امكانات لازم براي ورزشكاران، عدم وجود دانشگاه دولتي، استفاده از سرمايه گذاران براي ايجاد اشتغالو.. را از ديگر معضلات گلوگاه عنوان كرد و گفت: متاسفانه مصلي نماز جمعه گلوگاه نيز چند سالي است در حال احداث است اما پيشرفت مناسبي ندارد و با توجه به اينكه مكان فعلي مصلي نماز جمعه، بريا اقامه نماز كوچك است لذا بايد با فوريت اين مسئله پيگيري شود.