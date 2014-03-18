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۲۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۴۳

توکلی عنوان کرد؛

ضرورت تهیه طرح جامع گردشگری برای شهرهای شمالی

ضرورت تهیه طرح جامع گردشگری برای شهرهای شمالی

نوشهر-خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر بندری نوشهر با اشاره به قابلیت های طبیعی و ظرفیت اقتصاد گردشگری خواستار تهیه طرح جامع گردشگری در شهرهای شمالی کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی توکلی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به قابلیت ها و پتانسیل گردشگری و توریستی در شهرهای شمالی بویژه در شهرهای ساحلی مازندران گفت: متاسفانه هنوز طرح جامع گردشگری برای شهرهای شمالی تهیه نشده است.

وی افزود: حمایت از بخش خصوصی و ورود سرمایه گذار در بخش اقتصاد گردشگری تنها بوسیله طرح جامع گردشگری محقق می شود و لازمه اجرای طرح جامع گردشگری در شهرهای شمالی بویژه شهرهای ساحلی با تدوین سند چشم انداز برنامه محور و با نگاه به مدیریت یکپارچه میسر خواهد بود.

وی تصریح کرد: بحث گردشگری با نگاه رویکردی و زیربنایی و بر محور مشوق‌هایی که دولت در اختیار مردم و بخش سرمایه گذار واقعی قرار می دهد می تواند فرصت های توسعه یافتگی در شهرهای شمالی را فراهم نماید.

توکلی اضافه کرد: آسیب شناسی گردشگرپذیری در حوزه شهرهای گردشگری و ایجاد مطلوبیت و جذابیت برای اقتصاد گردشگری و پژوهش در این بخش نقش محوری در شکوفایی گردشگری شهرهای ساحلی دارد.

وی با بیان آنکه خدمات و طرح های پژوهش محور می تواند بخش زیادی از آزمون و خطاها در بخش گردشگری را کاهش دهد خاطرنشان کرد: در مواجه با مسافران و جذب گردشگر بایستی از رفتارهای فصلی پرهیز کرد و با برنامه ریزی اصولی در توسعه پایدار گردشگری و رونق بخشی گردشگری اسلامی می توان معضلات بیکاری منطقه را رفع کرد.

رئیس شورای شهر بندری نوشهر در ادامه با اشاره به جذب مسافر و گردشگر در ايام نوروز در شهر نوشهر عنوان داشت: با تلاش ستاد هماهنگي خدمات سفر شهرستان و همت مضاعف پرسنل شهرداری و همه دستگاه های خدمات رسان آمادگی کامل برای میزبانی مسافران نوروزی در شهر بندری نوشهر وجود  دارد.

توکلی تاکید کرد: شهر نوشهر به عنوان یک شهر الگو و توریستی بطور سالیانه میلیون ها مسافر و گردشگر را به خود جذب می کند و نیازمند آن است تا مناطق نمونه گردشگری بیشتر در محدوده شهری شناسایی شود.

رئیس شورای شهر نوشهر همچنین از تصویب کلیات طرح بنیاد سرمایه و توسعه شهری در صحن این شورا خبر داد و تاکید کرد: بطور حتم با نگاه پژوهش محور و کارشناسی و معرفی مناطق جذب سرمایه گذاری، فرصت های توسعه یافتگی بیشتر در آینده نزدیک در شهر نوشهر فراهم خواهد گردید.

کد مطلب 2258962

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