ضرورت تهیه طرح جامع گردشگری برای شهرهای شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی توکلی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به قابلیت ها و پتانسیل گردشگری و توریستی در شهرهای شمالی بویژه در شهرهای ساحلی مازندران گفت: متاسفانه هنوز طرح جامع گردشگری برای شهرهای شمالی تهیه نشده است.

وی افزود: حمایت از بخش خصوصی و ورود سرمایه گذار در بخش اقتصاد گردشگری تنها بوسیله طرح جامع گردشگری محقق می شود و لازمه اجرای طرح جامع گردشگری در شهرهای شمالی بویژه شهرهای ساحلی با تدوین سند چشم انداز برنامه محور و با نگاه به مدیریت یکپارچه میسر خواهد بود.

وی تصریح کرد: بحث گردشگری با نگاه رویکردی و زیربنایی و بر محور مشوق‌هایی که دولت در اختیار مردم و بخش سرمایه گذار واقعی قرار می دهد می تواند فرصت های توسعه یافتگی در شهرهای شمالی را فراهم نماید.

توکلی اضافه کرد: آسیب شناسی گردشگرپذیری در حوزه شهرهای گردشگری و ایجاد مطلوبیت و جذابیت برای اقتصاد گردشگری و پژوهش در این بخش نقش محوری در شکوفایی گردشگری شهرهای ساحلی دارد.

وی با بیان آنکه خدمات و طرح های پژوهش محور می تواند بخش زیادی از آزمون و خطاها در بخش گردشگری را کاهش دهد خاطرنشان کرد: در مواجه با مسافران و جذب گردشگر بایستی از رفتارهای فصلی پرهیز کرد و با برنامه ریزی اصولی در توسعه پایدار گردشگری و رونق بخشی گردشگری اسلامی می توان معضلات بیکاری منطقه را رفع کرد.

رئیس شورای شهر بندری نوشهر در ادامه با اشاره به جذب مسافر و گردشگر در ايام نوروز در شهر نوشهر عنوان داشت: با تلاش ستاد هماهنگي خدمات سفر شهرستان و همت مضاعف پرسنل شهرداری و همه دستگاه های خدمات رسان آمادگی کامل برای میزبانی مسافران نوروزی در شهر بندری نوشهر وجود دارد.

توکلی تاکید کرد: شهر نوشهر به عنوان یک شهر الگو و توریستی بطور سالیانه میلیون ها مسافر و گردشگر را به خود جذب می کند و نیازمند آن است تا مناطق نمونه گردشگری بیشتر در محدوده شهری شناسایی شود.

رئیس شورای شهر نوشهر همچنین از تصویب کلیات طرح بنیاد سرمایه و توسعه شهری در صحن این شورا خبر داد و تاکید کرد: بطور حتم با نگاه پژوهش محور و کارشناسی و معرفی مناطق جذب سرمایه گذاری، فرصت های توسعه یافتگی بیشتر در آینده نزدیک در شهر نوشهر فراهم خواهد گردید.