تردد کامیون از مرز پرویزخان ممنوع شد

شهریار حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته از امروز به مدت یک هفته یعنی تا پنجم فروردین سال 93 تردد هرگونه کامیون و تانکر سوخت عراقی در استان ممنوع اعلام می شود.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه این برنامه در دو نوبت اجرا می شود، گفت: همچنین برای جلوگیری از هرگونه حادثه در استان کرمانشاه از تاریخ 12 فروردین ماه 93 به مدت 5 روز یعنی 16 این ماه دوباره تردد کامیون ها و تانکرهای سوخت عراقی در این مسیر ممنوع اعلام می شود.

وی افزود: پس باید اعلام کرد که طبق برنامه از دو روز دیگر، یعنی 29 اسفندماه جاری به مدت یک هفته تا 5 فروردین ماه و در نوبت دوم از 12 تا 16 همین ماه صادرات هرگونه کالا به کشور همسایه عراق تعلیق می شود.

حیدری در ادامه به تردد مسافران از مرز پرویزخان اشاره کرد و گفت: برای ارائه خدمات بیشتر به مسافران، تجار و بازرگانان تردد در مرز پرویزخان همچنان امکان پذیر است ولی در مرز خسروی این ترددها ممنوع خواهد بود.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه با اشاره به تلاش مدیریت ارشد استان برای توسعه مرزها و بازارچه های کرمانشاه، اظهار داشت: تردد و جابجایی مسافران به اقلیم کردستان عراق در ایام عید نوروز همچنان انجام می شود

حیدری گفت: بازرگانانی که قصد دارند در امر صادرات همچنان فعالیت داشته باشد، باید صبح روز سه شنبه 5 فروردین ماه 93 به مرزهای پرویزخان و خسروی مراجعه کنند و کار خود را از سر بگیرند.