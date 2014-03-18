فیلم «اولین جشن سالانه موسیقی ما» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جشن سالانه موسیقی ما روز نهم تیرماه سال جاری در تالار وحدت تهران با شعار «جشن همدلی اهالی موسیقی» برگزار شد که طی این مراسم تعداد زیادی از چهره‌های سرشناس و پیشکسوتان موسیقی کنار هم حضور داشتند و از منتخبان نظرسنجی بزرگ سایت «موسیقی ما» تقدیر شد.

بر اساس آرا نزدیک به هزار نفر از اهالی موسیقی، به برگزیدگان هر بخش تندیس طلایی اهدا شد و هنرمندانی که با رای مردم انتخاب شده بودند لوح تقدیر را از آن خود کردند. ضمن اینکه در این جشن از شخصیت‌هایی همچون عبدالوهاب شهیدی، کیخسرو پورناظری و شهرام ناظری به پاس یک عمر فعالیت هنری تقدیر شد.

احسان علیخانی اجرای مراسم را بر عهده داشت و کارگردانی هنری آن توسط مجید برزگر از کارگردانان مطرح سینما انجام شد. تدوین نهایی فیلم را نیز مجید روغنی انجام داده است. از جمله مهمترین بخش های جشن که در نسخه نمایش خانگی آن نیز وجود دارد می توان به اجراهای زنده ای از علی قمصری و سهراب پورناظری اشاره کرد.

تهیه کنندگان این مجموعه تصویری در توضیح نحوه انتشار اثر آورده‌اند: فیلم اولین جشن سالانه موسیقی ما بعد از اخذ مجوزهای لازم در آذرماه امسال همراه با اسپانسر و تبلیغات محیطی آماده انتشار بود تا با فروش مناسب بتواند بخشی از هزینه‌های این جشن را تامین کند، اما به دلایلی انتشار آن به تاخیر افتاد. همین مساله باعث شد فیلمی که اکنون در اختیار شما مخاطبان و کاربران سایت «موسیقی ما» قرار می گیرد تماما با هزینه سایت تولید و متاسفانه با کمترین تبلیغات توزیع شود. همچنین جهت حفظ حقوق هنرمندان، این فیلم بدون اسپانسر منتشر می‌شود.

با توجه به مشکلات مالی، فیلم فوق تنها در تیراژ 15 هزار نسخه و صرفا به جهت ثبت در حافظه تاریخ هنری ایران و برای عزیزانی که موفق به حضور در این مراسم نشده بودند، تولید شده است. از این رو از تمامی علاقه‌مندان موسیقی و فرهنگ‌و‌هنر درخواست داریم تا نسبت به تهیه نسخه اصلی فیلم موسیقی ما اقدام کنند. این حمایت به نوعی ادامه دهنده مسیری خواهد بود که برای نخستین‌بار در ایران از سوی یک رسانه خصوصی با مشکلات فراوان صورت گرفته است.