جمع آوری پسماند در استانهای گردشگر پذیر نیازمند برنامه ریزی درستی است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مهردادی ظهر سه شنبه در مراسم نمادین پاکسازی سواحل استان از زباله بیان کرد: باید فرهنگ جمع آوری زباله ها در مکان های اسکان مسافران برای همه نهادینه شود تا مسافران زباله های خود را در سطل های مخصوص و پلاستیک جمع آوری و در یک نقطه جمع آوری کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر در مکان های استقرار با مشکل زباله مواجه شدند، از سبد های خاص و پلاستیک های زباله استفاده کنند و در محل منسب دپو کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه برای جمع آوری زباله و دپوی آن شهرداری ها، فرمانداری ها و دهیاری باید همکاری کنند، افزود: تمام تلاش و سعی مسئولین استانی این است که تمام سواحل، محورهای مختلف به استان و جنگل ها را برای ورود مسافران و گردشگران پاکسازی کنند.

مهردادی اذعان داشت: امروز این برنامه بصورت نمادین در حال برگزاری است باید بدنبال برنامه های پیوسته و مستمر باشیم که این اقدام نیاز به اعتبار دارد.

وی به تشکیل کارگروه تخصصی دراین زمینه و تفاهم نامه بین 6 استان( مازندران، گلستان، گیلان، البرز، قزوین و تهران) اشاره کرد و گفت: با این تفاهم نامه دستورالعمل ها و سازوکارهای مدیریتی در حال طراحی است و امیدواریم با پرداخت اعتبار توسط دستگاههای مرتبط بتوانیم برنامه ریزی درست برای کاهش مشکلات زیست محیطی در سالهای آتی شود.

مهردادی بیان کرد: برای اجرای طرح پاکسازی بصورت مستمر و پیوسته نیاز به اعتبار دارد که از عهده منابع استانی خارج نیست.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با اشاره به نعمت های خدادادی که خدا به مردم این استان و کشور داده است، گفت: باید از این طبیعت و زیبایی های آن که با رسیدن بهار جلوه گری می کند، استفاده درست شود.

علیرضا یونسی اظهارداشت: امروز به همراه مسئولین و سازمان های مردم نهاد یک قطره از اقیانوس بیکران مردم باشیم که به طبیعت عشق می ورزند و آن را زیبا، سالم و از زباله ها پاک می کنیم.

