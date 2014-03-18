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۲۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۴۲

عبادی:

سازمانهای مردم نهاد در پاکسازی سواحل همکاری کنند

سازمانهای مردم نهاد در پاکسازی سواحل همکاری کنند

ساری-خبرگزاری مهر: دبیر کمیته علمی انجمن های زیست محیطی شمال و مازندران با اشاره به اینکه در هر شهری برنامه متناسب با هر شهرستان را دارد، گفت: سازمانهای مردم نهاد برنامه پاکسازی را دارند و باید در این زمنیه همکاری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش عبادی ظهر سه شنبه در حاشیه اجرای نمادین طرح پاکسازی سواحل  فرح آباد ساری، اظهارداشت: انتظار سازمانهای مردم نهاد از دولت این است که بحث مشارکت را در مردم و آحاد جامعه نهادینه کند البته با ارائه برنامه ها داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه برنامه ها صرفا بصورت نمادین و نمایش نباشد بلکه بتواند در برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها و مراحل اجرا مشارکت سازمان های مردم نهاد را به وضوح تعریف کند، افزود: سازمان های مردم نهاد باید در طرح ساحل سبز با فرمانداری ها، استانداری و محیط زیست همکاری های جدی داشته باشند.

عبادی بیان کرد: باید برای نهادینه کردن فرهنگ چهره به چهره با مردم و مسافران به استان اقداماتی صورت گیرد و با فعال تر شدن کمپ های ورودی توسط سازمان های مردم می شود در خصوص اطلاع رسانی به  مسافران و مردم که وارد استان می شوند در الوده نکردن آب و خاک ، دریا و طبیعت گام های برداشته شود.

وی خاطر نشان کرد: دولت باید توجه ویژه ای به استان های مهمانپذیر داشته باشد تا بعد از خروج مسافران باری بر دوش آن استان ها اضافه نشود.

عبادی اذعان داشت: اگر دولت نمی تواند در این بخش مشارکت سازنده ای داشته باشد، می تواند از مشارکت مردم بخصوص سازمان های مردم نهاد استفاده کند.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه صنعت گردشگری در مازندران به آن جایگاه واقعی خود نرسیده و امکاناتی که در این بخش وجود دارد بسیار محدود است.

عبادی با بیان اینکه در این طرح بجای مشارکت سازمان های مردم از ارگان های دولتی استفاده شده است، اظهارداشت: امر مشارکت در بین مردم باید به یک فرهنگ تبدیل شود و از دولت انتظار داریم در برنامه ریزی ها به سازمان های مردم نهاد نگاه ویژه تری داشته باشند.

کد مطلب 2258982

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