تخصیص اوراق وقف برای ساخت مرکز تخصصی سرطان هوشمندانه بوده است/ فقدان مرکز جامع سرطان در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا زالی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به تحقق اوراق وقف در سال 92 گفت: در سال جاری با توجه به مصوبه بودجه سال 92 که ظرفیت جدیدی برای طراحی و توسعه مشارکت مردم در امور خیریه به ویژه امور وقفی حاصل شد، به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده شد تا برای اولین بار اوراق وقف منتشر کند.
انتشار اوراق وقف؛ نگاه نوین نرمافزاری/ توسعه وقف جمعی
وی با اشاره به اینکه در روش متداول و متعارف سنتی معمولاً وقف موکول به اقدامات انفرادی و سخت افزاری بود، گفت: انتشار اوراق وقف یک نگاه نوین نرمافزاری و ترویج و توسعه وقف جمعی را به دنبال دارد.
کارنامه درخشان ایران در وقف به ویژه در حوزه سلامت
زالی ادامه داد: با توجه به اینکه مشارکت در خرید اوراق وقف مبالغ خُرد را نیز در بر میگیرد، این امکان برای آحاد جامعه خیّر ایران فراهم شده است که حتی با مبالغ بسیار ناچیز هم در بحث وقف مشارکت کنند. جامعه ایرانی همیشه به وقف به صورت ویژه توجه داشته و جزو کشورهایی بودهایم که در بحث موقوفات به ویژه در حوزه سلامت کارنامه درخشانی داریم.
پزشکان جزو گروههای پیشتاز در امر وقف
وی پزشکان را جزو گروههای پیشتاز در امر وقف دانست و گفت: وقتی این امکان جدید برای جلب مشارکت آحاد مردم با سرمایه خُرد و تحقق فرایند وقف جمعی فراهم شد، پیشبینی مشارکت 100 میلیارد تومان وجود داشت به همین دلیل در جلسات کارشناسی تلاش شد مهمترین نیازی که در جامعه وجود دارد احصاء شود.
زالی به تشریح روند تصمیمگیری در این خصوص پرداخت و گفت: با توجه به اینکه یکی از خطیرترین و حساسترین حوزههای اجتماعی در سالهای اخیر موضوع سلامت کشور است و مردم هم با یک نگرانی خاص مسائل حوزه سلامت را پیگری میکنند و علاقهمند هستند در زمینه سلامت و درمان مشارکت داشته باشند، تصمیم بر این شد که از ظرفیت اوراق وقف برای مشارکت مردم در امر سلامت و درمان استفاده شود.
ساخت اولین مرکز تخصصی تشخیص و درمان سرطان با کمک اوراق وقف
وی ادامه داد: برخلاف الگوهای موفق جهانی که مراکز جامع تشخیص و درمان سرطان در کشورها ایجاد میشود، در کشور ما فقدان مرکز جامع سرطان که همه خدمات سرطان از قبیل، تشخیص، درمان، بازتوانی، توانبخشی، تسکینی، حمایتی و ... را انجام دهد، وجود دارد و به شدت نیازمند ایجاد و بنیانریزی مراکز جامع تشخیصی ـ درمانی سرطان هستیم به همین دلیل مقرر شد در کلانشهر تهران که ماهیت ارجاعی برای دریافت خدمات درمانی در سراسر کشور دارد اولین مرکز تخصصی تشخیص و درمان سرطان با کمک اوراق وقف ساخته شود.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی از افزایش مبتلایان به سرطان در کشور نیز سخن گفت و عنوان کرد: در حال حاضر سالیانه بالغ بر 90 هزار مورد جدید سرطان به تعداد مبتلان اضافه میشود و در سالهای آتی نیز بر عمق و پیچیدگی این بیماری افزوده خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به تغییر سیمای بیماریها بخش زیادی از مسائل آینده نظام سلامت ما به روشهای درمان و تشخیص سرطان باید اختصاص داده شود.
مشکلات فراوان مبتلایان به سرطان
وی در پایان با ابراز تأسف از اینکه در کشور ما بیماری سرطان با تأخیر زمانی قابل توجه تشخیص داده میشوند و هم از نظر هزینه و هم از نظر درمان مشکلات فراوانی برای مبتلایان وجود دارد، گفت: وقتی یک بیمار مبتلا به سرطان در خانوادهای وجود داشته باشد، عملاً آسیبهای فراوان اقتصادی به آن خانوار وارد میشود و علاوه بر بیمار اطرافیان هم آسیبهای فراوان روحی و اقتصادی متحمل میشوند به ویژه اگر فرد مبتلا، نانآور خانواده باشد.
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