درمان نوع خاصی از انحراف چشم با استفاده از عضله ساق پا انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی و سرپرست تیم این جراحی گفت: تیم جراحی چشم پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات و گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مطالعه ای با استفاده از فاسیای ساق پای بیمار ، نوع خاصی از انحراف چشم که به اگزوتروپی نوع A که به پرکاری عضله مایل فوقانی چشم معروف است را درمان کنند.

دکتر محمد رضا طالب نژاد عنوان کرد: این روش که از بافت بدن خود بیمار استفاده می شود در مقایسه با روش معمول که استفاده از نوار سیلیکون مصنوعی است، عوارض کمتری به همراه دارد و همچنین در پیگیری های به عمل آمده بر روی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خلیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مشخص شد که عوارض خاصی نیز در این بیماران وجود نداشته است.

دکتر طالب نژاد ادامه داد: این روش جراحی به تایید مسوولان وزارت بهداشت کشورمان، هیئت ممیزه مرکزی وزارت و دبیرخانه دانش نامه تخصصی رشته چشم پزشکی و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز رسیده و در مجله JAAPOS که در ISI نمایه می شود به چاپ رسید.

نشریه JAAPOS مجله رسمی انجمن چشم پزشکی اطفال ایالات متحده است که مقالات منتشر شده در آن از اهمیت خاصی برخوردارند.

155پایگاه اورژانس شهری و جاده ای در ایام نوروز آماده خدمت رسانی هستند

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی فارس با اشاره به آغاز طرح امداد نوروزی اورژانس از بیست و ششم اسفندماه سال جاری، گفت:در طول اجرای این طرح تا شانزدهم فروردین ماه، 155 پایگاه اورزانس در استان فارس آماده باش خواهد بود.

دکتر کامران فیروزی با اعلام این خبر در جمع اصحاب رسانه استان، اظهار کرد:از این تعداد، 117پایگاه زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز بوده و مابقی مربوط به فسا، جهرم، لار و گراش هستند.

وی با بیان اینکه 70درصد پایگاه های درنظر گرفته شده در طرح امداد نوروزی جاده ای و 30درصد شهری هستند، افزود:15ایستگاه سلامت در نقاط حادثه خیز و پرتردد در نظر گرفته شده و ناوگان اتوبوس آمبولانس، موتورلانس و بالگرد امدادی استان نیز به حالت آماده باش درمی آید.

دکتر فیروزی ادامه داد: برای اجرای این طرح، 65بیمارستان، 125درمانگاه، 63درمانگاه تحت پوشش طرح پزشک خانواده، 570داروخانه، 96مرکز رادیولوژی و 100آزمایشگاه استان فارس به صورت آماده باش درآمده که 65آزمایشگاه نیز به صورت شبانه روزی ارائه خدمت می کند.

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی فارس با اشاره به تمهیداتی که از دی ماه سال جاری برای اجرای هرچه بهتر طرح امداد نوروز93 در این مرکز صورت گرفته است، افزود: تنها مرکز ارتباطات استان در شیراز بوده که علاه بر انجام خدمات مراکز پیام، با حضور پزشکان مشاور به ارائه مشاوره پزشکی به مردم می پردازد و شهروندان سایر شهرهای استان می توانند با شماره گیری کد0711 پیش از شماره 115، از خدمات این مرکز بهره مند شوند.

دکتر فیروزی تصریح کرد: مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس، به عنوان قطب جنوب کشور، 74درصد ماموریت های این قطب را به طور متوسط انجام می دهد و این در حالی است که 43 درصد پایگاه های این منطقه در اختیار حوزه فارس است.

وی ابراز داشت: شماره تماس1590همانند سایر ایام سال در طول تعطیلات نوروز نیز آمادگی پاسخگویی به سوالات مردم در رابطه با طرح پزشک خانواده را داشته و برای ارائه شکایات و انتقادات در خصوص خدمات درمانی نیز می توان با شماره 1819تماس گرفت.

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی فارس هم چنین در خصوص محورهای پرحادثه استان فارس، گفت: پرحادثه ترین محور استان فارس در سالی که گذشت، محور ارتباطی شیراز_اصفهان است که 109 مورد فوتی در آن رخ داده و در رده های بعدی نیز محور ارتباطی شیراز_بوشهر با 68 مورد فوتی و شیراز_فسا_بندرعباس با 48 مورد فوتی بوده است.

دکتر فیروزی حوادث ترافیکی را مهم ترین گروه حوادث عنوان کرد و افزود:25درصد تماس های مرکز اورژانس در 11ماهه ابتدایی سال جاری مربوط به سوانح ترافیکی بوده و این مرکز با انجام 44هزار و 587 ماموریت مربوط به تصادف، به 47هزار مصدوم تصادفی امداد رسانی نموده است.

وی اضافه کرد: از این تعداد، 36هزار مصدوم در 11ماه گذشته به مراکز درمانی انتقال یافته که شامل 77درصد مصدومان می شود و موارد فوتی نیز پنج و نیم درصد کاهش داشته است.