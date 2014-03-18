مطبوعات محلی استان ایلام نیازمند توجه دستگاه های اجرایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان اظهار داشت: کار ما باید برای رضای خدا باشد و تا لحظه ای که مسئولیت بر دوش ماست باید به نحو احسن نسبت به احقاق حق مردم تلاش کنیم و تا هر زمان که تکلیف بر دوش ماست انجام وظیفه نماییم تا وجدان راحتی در زمان ترک مسئولیت داشته باشیم.

وی افزود: باید به گونه ای با مردم برخورد کنیم تا مردم احساس کنند که ما خدمتگزار آنان هستیم و فقط با برخوردهای مناسب مردم از ما راضی خواهند بود و توقع بیجا از مسئولین ندارند و در همین بحث اقتصاد مقاومتی یکی از ارکان اصلی آن بهره وری و استفاده مناسب از امکانات در سیستم اداری است توسعه مطبوعات رشد فرهنگ را به دنبال خواهد داشت و مطبوعات محلی می توانند فرهنگ ، آداب و رسوم جامعه را ماندگار نمایند و آن را در جامعه گسترش دهند.

این مسئول با اشاره سیستم اداری دستگاه های دولتی خاطر نشان کرد: در طول دوران انقلاب بدنه ادارات نتوانستند همگام با اهداف نظام حرکت کند که در این خصوص باید هر کدام از دستگاه ها در حوزه داخلی خود بررسی هایی انجام دهند و در برخی موارد اصلاحاتی صورت گیرد.

محمد رضا مروارید به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها اشاره و تاکید کرد: دولت تدبیر و امید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از فشار به گروه های کم درآمد جامعه به کار خواهد بست.

وی ادامه داد: مرحله نخست این قانون بطور کامل اجرا نشد و بخش های تولید و سلامت از این امکان بی بهره ماندند.

این مسئول بیان داشت: دولت یازدهم در مرحله دوم این قانون توجه خود را به حمایت از بخش های تولید و سلامت جامعه معطوف کرده و بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در این زمینه ها هزینه خواهد شد.

مروارید اضافه کرد: دولت اصلاح قیمت حامل های انرژی را با شیب ملایم اجرا می کند و با نظارت مستمر بر بازار اجازه سو استفاده را به افراد متخلف برای افزایش بی رویه قیمت ها نخواهد داد.

وی در ادامه با قدردانی از مدیران استان برای تلاش های صورت گرفته در سال 92 گفت: بودجه جاری دستگاه های اجرایی ایلام به طور 100 درصد تامین شده و خوشبختانه در آستانه سال جدید حقوق تمامی کارکنان پرداخت شده است.

استاندار ایلام ابراز امیدواری کرد با تحقق برنامه های دولت سال آینده شاهد رونق هرچه بیشتر فعالیت های اقتصادی در کشور باشیم و روند اجرای طرح های عمرانی نیز به سرعت بیشتری به سرانجام برسند.

مدیر ارشد استان یادآور شد: اقتصاد مقاومتی به معنی ریاضت اقتصادی نیست، بلکه مسوولان باید در راستای این سیاست ها کشور را برای مقابله با شوک ها و چالش های اقتصادی آماده کرده و مصون سازی نظام را در برابر تهدیدهای احتمالی افزایش دهند.

وی اصلی ترین مشکل ایلام را بیکاری دانست و ابراز داشت: با کمک دانشگاهیان ، فرهیختگان ، افراد کارآفرین و نخبگان برنامه ریزی و بررسی های لازم در خصوص فعالیت های کارآفرینی و اشتغال زایی در حوزه های مختلف از جمله شرکت های دانش بنیان که در استان قابل انجام است و بسیاری از فعالیت های هنری را می توان گسترش داد و با ایجاد مجموعه هایی برای اشتغال فرزندانمان فعالیت نماییم و در سال نود و سه بیشترین تمرکز بر روی این اشتغال زایی باشد.