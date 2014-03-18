تمهيدات اورژانس در چهارشنبه آخر سال/ آماده باش 810 پایگاه 115 

به گزارش خبرگزاری مهر، آرزو دهقانی افزود: 810 پايگاه شهری اورژانس 115 جهت ارائه خدمات پزشكي اوليه به مصدومان و مجروحان احتمالي حوادث چهارشنبه آخر سال و انتقال آنها به بيمارستان، در آماده باش کامل هستند.

وی گفت: در صورت نياز استقرار آمبولانسهاي اورژانس پيش بيمارستاني در ميادين و نقاط پرتراكم شهر، جهت امداد رساني سريعتر به مصدومين نیز حضور خواهند داشت.

دهقانی ادامه داد: همچنین، افزايش استعداد ناوگان موتور آمبولانس در كلانشهرها براي سريعتر رسيدن به محل حادثه در صورت وجود ترافيك، در دستور کار اورژانس کشور قرار دارد.

وی تاکید کرد: جلسات هماهنگي معاونين درمان، روساي مراكز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي و ارگانهاي دخيل در اين امر مثل آتش نشاني و هلال احمر و پليس، به منظور آمادگی هرچه بهتر برای پوشش امدادرسانی در چهارشنبه آخرسال، برگزار شده است.