افتتاح تقاطع شهید رجایی قزوین ترافیک شهری را روان می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آئين افتتاح تقاطع غيرهمسطح شهيد رجايي ظهر سه شنبه با حضور نماينده ولي فقيه در استان قزوين، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس قزوين، استاندار و ساير مسئولان استاني و شهري برگزار شد.

مسعود نصرتی در این مراسم اظهارداشت: تقاطع غيرهمسطح شهيد رجايي بزرگترين تقاطع در سطح شهر قزوين است که مدت زمان اجرايي آن که 11ماه به طول کشيد در کشور يک رکورد است.

وي بيان کرد: براي اجرايي شدن اين تقاطع غيرهمسطح نزديک به 10هزار مترمربع از اراضي سپاه قزوين و تعاوني حوزه علميه تملک شده است.

شهردار قزوين در خصوص تقاطع غيرهمسطح شهيدرجايي گفت: با هدف بهبود عبور و مرور و روان سازي ترافيک شهري در حد فاصل تقاطع‌هاي بلوار معلم، بلوار آزادگان، بلوار رزمندگان و بلوار نواب شمالي، تقاطع غيرهمسطح شهيد رجايي به عنوان بزرگترين تقاطع غيرهمسطح شهر قزوين با صرف هزينه 240ميليارد ريال به بهره برداري رسيده است.

وي بيان کرد: اين تقاطع شامل دو دستگاه پل اصلي شرقي و غربي به همراه رمپ‌ها و لوپ‌ها و يک دستگاه پل جهتي است.

اين مسئول افزود: در اين ميان، نسبت به احداث 4 دستگاه پل رودخانه‌اي با طول عرشه 180متر بر روي رودخانه بازار برای اجراي رمپ و لوپ‌ها اقدام و در مجموع 7 پل به طول 795 متر با ارتفاع 7متر و عرض متوسط 10متر احداث شده است.

نصرتي بيان کرد: عمليات احداث اين پروژه با 27 پايه و 14 کوله، هزار و900 تن آرماتوربندي،30هزار متر مربع قالب بندي، هزار و 400 متر جدول‌کاري،80هزار مترمکعب خاکبرداري و پي کني، 90هزار متر مکعب خاکريزي و اجراي راکفيل، حجم بتن ريزي38هزار متر مکعب، تعداد شمع‎ها 20 عدد، سطح عرشه 8هزار مترمربع، حجم خاک مسلح12هزار متر مکعب، مساحت رنگ آميزي12هزار مترمربع، سطح پياده رو سازی پنج هزار مترمربع، بزرگترين دهانه 23متر در مدت 11ماه به پايان رسيده است.

وي افزود: اين تقاطع پنج محور را بهم متصل مي کند و محور شرق به غرب اصلي ترين محور است.

نصرتي با تشکر از شهروندان محلي اين منطقه به خصوص کسبه گفت: در اجراي اين پروژه کسبه‌ها در کار اقتصادي تا حدي با مشکل مواجه شدند که جاي تشکر دارد که شهروندان براي آباداني شهر قزوين صبور و همراه مديريت شهري قزوين بودند.

وي بيان کرد: طراحي اين پروژه کار سليقه اي نبوده و بر اساس طرح هاي بالادستي اجرايي شده است.

شهردار قزوين با اشاره به يکي از دغدغه‌هاي نماينده ولي فقيه در استان قزوين مبني بر ترافيک شهر قزوين گفت: اين تقاطع غيرهمسطح تاثير مهمي در کاهش ترافيک اين منطقه دارد.

وي بيان کرد: شوراي اسلامي و استانداري قزوين در اجراي اين پروژه شهرداري قزوين را همراهي خوبي کردند.

نصرتي بيان کرد: در شهر قزوين احداث 44تقاطع غيرهمسطح برنامه ريزي شده است که اين 12تقاطع غيرهمسطح است.

وي بيان کرد: بايد جاذبه هاي سفر را از جنوب شهر به شمال شهر انتقال داد تا مردم به آرامش نسبي ترافيکي دست پيدا کنند.



ظاهري: شهرداری قزوين اجرای طرح های کوچک و بزرگ را در دستور کار قرار داده است



در ادامه رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: مديريت شهري قزوين توسعه متعادل و متوازن شهر قزوين را در دستور کار قرار دارد.

عباس ظاهري افزود: مديريت شهر قزوين در قالب سياست‌هاي خود توسعه متعادل و متوازن شهر قزوين براي اجراي پروژه‌هاي کلان و خرد در کنار هم را در دستور کار قرار دارد و به اين موضوع اعتقاد قلبي دارد.

وي بيان کرد: توسعه شهر قزوين بايد به گونه‌اي باشد که هم براي شهروندان کم درآمد و هم براي شهروندان مرفه خدمات ارائه شود.

ظاهري گفت: انتخاب شهردار قزوين به عنوان چهره اجتماعي سال 92 نتيجه ارتباطات اجتماعي شهرداري قزوين با شهروندان بود.

اين مسئول افزود: در کنار پروژه‌هاي کلان بايد پروژه‌هاي خرد اجرايي شود و اين دو باهم مهم هستند.

وي بيان کرد: شهرداري قزوين با تمام ناملايمات اقتصادي اجراي پروزه هاي کلان و خرد را در دستور کار قرار داده است.