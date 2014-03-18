شهرداري قزوين با اجرای طرحهای عمرانی موجب تحول در شهر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح بزرگترين تقاطع غيرهمسطح شهر قزوين گفت: انتخاب شهردار قزوين به عنوان چهره اجتماعي سال 92 نشان مي‌دهد که این نهاد توانسته رضايت شهروندان را به دست آورد.



وی افزود: بايد در سال آينده با توجه ويژه به ابلاغ مقام معظم رهبري مبني بر اقتصاد مقاومتي مديريت جهادي در دستور کار همه مديران استاني و شهري قرار گيرد.



محمدی یادآورشد: محور سياست‌هاي مقام معظم رهبري اتکاء به منابع داخلي و درآمد درون زاست و با توجه به اينکه استان قزوين قطب صنعتي، گردشگري و علمي محسوب مي شود بايد با مقاومت اقتصادي اين استان را به قطب اقتصادي تبديل کرد.



وي در خصوص تامين امنيت غذايي هم گفت: با وجود دشت قزوين بايد زيرساخت هاي اين ابلاغ در قزوين ايجاد شود که خوشبختانه شهرداري قزوين توسعه زيرساخت هاي شهری را آغاز کرده و با انتخاب شهردار قزوين به عنوان چهره ای اجتماعي امیدواریم از تمام ظرفيت‌ها براي توسعه شهر استفاده شود.



این نماینده یادآورشد: با افتتاح پروژه‌هاي شاخص در سال جاري اميدواريم گردشگري در شهر قزوين رونق بیشتری پيدا کند و شاهد تحول توسعه گردشگري هم باشيم.



نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی افزود: مسئولان شهري و استاني بايد در اجراي پروژه ها آينده شهر را در نظر بگيرند و توجه ويژه ای به اين موضوع داشته باشند.



نماينده مردم قزوين گفت: مديران شهري باید توجه کنند توسعه شهر قزوين به صورت متوازن و متعادل باشد و با خلاقيت و مشارکت بخش خصوصي و شهروندان، اجراي پروژه هاي کلان و خرد را در دستور کار قرار دهد.



در این مراسم آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، حجت الاسلام ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، مرتضی روزبه استاندار و مسئولان استانی هم حضور داشتند.