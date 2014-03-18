به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین مرشدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با حکم علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دبیر چهارمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج فارس منصوب شد.

در این حکم آمده است: نام خلیج فارس همزاد با آبراه صلح، عدالت، عشق و از خود گذشتگی است و در طول تاریخ همچون ستاره ای درخشان، بر تارک مشرق زمین نقش بسته است. امواج خروشانش یادآور تمدن دیرپای ایران است و خون پاک شهیدانش در آبهای نیلگون خلیج فارس می جوشد.

روز ملی خلیج فارس روز پاسداشت هویت مردمی است که در تمام ادوار تاریخ شرافتمندانه زیسته اند.

در آستانه این روز بزرگ، چهارمین دوره جشنواره ملی، فرهنگی، هنری خلیج فارس را با شعار «خلیج فارس، نماد صلح و دوستی» آغاز خواهیم کرد.

نظر به مراتب تعهد و شایستگی جناب عالی به موجب این حکم به عنوان «دبیر چهارمین جشنواره خلیج فارس» تعیین می شوید.

مقتضی است با همکاری سایر نهادهای فرهنگی در استانهای ساحلی خلیج فارس و بهره گیری از امکانات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، نسبت به برگزاری هر چه باشکوه تر این رویداد تاریخی اقدام نمایند.

شایان ذکر است؛ برگزاری جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج فارس از سال 90 به مناسبت 10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس آغاز شده است.

پیش از این همایون امیرزاده دبیر جشنواره فرهنگی هنری خلیج فارس بوده است.