تغيير مديران در وزارت راه آغاز شد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، طي حكمي از سوي محمد رحمتي، وزير راه و ترابري، محمد بخارايي به سمت رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي منصوب شد.

دربخشي از اين حكم آمده است: تلاش در جهت نگهداري مطلوب راهها به عنوان سرمايه ملي، تعامل مثبت با سازمان ها و دستگاه هاي دخيل در امر ايمني عبور و مرور و اهتمام در جهت توسعه حمل و نقل ايمن و روان از اهم مواردي است كه بايد سرلوحه فعاليت هاي اين سازمان قرار گيرد.

بخارايي كه سابقه 25 ساله در امور اجرايي و مديريتي در بخش راه و ترابري دارد، پيش از اين كه رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي شود، معاون امور مجلس و هماهنگي امور استانها مشغول به فعاليت بوده است.