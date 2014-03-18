به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای مرحله پایانی مسابقات والیبال باشگاه‌ها و دسته‌جات آزاد استان قم با حضور علاقه‌مندان به والیبال در حالی برگزار شد که والیبالیست های تیم نظام مهندسی توانستند بالاتر از دیگر رقبای خود عنوان قهرمانی این پیکارها را به دست بیاورند.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته توسط هیئت والیبال استان قم این بازی‌ها همراه با مراسم پایانی در حضور مدیرکل ورزش و جوانان و سایر عوامل برگزاری مسابقات صبح سه‌شنبه در سالن شهید طاهریان برگزار شد و والیبالیست های نظام مهندسی جشن قهرمانی گرفتند.

با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته برای انجام بازی‌های مرحله پایانی والیبال باشگاه‌ها و دسته‌جات آزاد قم؛ در دیدار اول تیم‌های پارس متال و تالار خلیج فارس به مصاف یکدیگر رفتند که برنده این دیدار تیم تالار خلیج فارس بود و دومین بازی را تیم‌های نظام مهندسی و مروارید کویر انجام دادند که برتری در پایان این دیدار به نفع تیم نظام مهندسی رقم خورد.

در مراسم پایانی این دوره از پیکارها در سالن شهید طاهریان قم که از امسال با واگذاری به هیئت والیبال استان قم به عنوان خانه والیبال به شمار می رود، عباس جهان‌بینی مدیرکل ورزش و جوانان و سیدابوالفضل احمدی رئیس هیئت والیبال استان قم، پیشکسوتان و ورزشکاران این رشته حضور داشتند.

این در حالی است که رقابت‌های والیبال باشگاه‌های استان قم با حضور 11 تیم و با برگزاری بازی افتتاحیه بین تیم‌های نظام مهندسی و نیروی انتظامی قم اوایل اسفند ماه در سالن شهید طاهریان واقع در میدان آزادگان آغاز شد و با انجام بازی اختتامیه بین تیم‌های والیبال نظام مهندسی و مروارید کویر رسما به پایان رسید و در رده بندي نهايي تيم هاي مرواريد کوير و تالار خليج فارس دوم و سوم شدند.

بر اساس برنامه ريزي هيئت واليبال قم، مسابقات ليگ واليبال باشگاه ها در حالی با شرکت 11 تيم به شکل دوره اي به انجام رسید تا قهرمان اين رقابت ها معرفي شود که این والیبالیست های مستعد قم در ترکیب تيم هاي واليبال شهيد صياد شيراز، نوين قم، استانداري، سلفچگان، پارس متال، فدک، نيروي انتظامي، مرواريد کوير، جعفريه، تالار خليج فارس، نظام مهندسي، پيشکسوتان نيروهاي مسلح و روستاي طغرود در اين رقابت ها حضور داشتند.