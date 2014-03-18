آذربایجان شرقی ششمین استان پرجمعیت کشور است/ ایجاد شعب چهارگانه اداره کل ثبت احوال در تبریز

علی جعفری آذر ظهر سه شنبه در حاشیه دیدار کارکنان ثبت احوال با استاندار آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اولویت ارایه کارت هوشمند ملی به افراد 15 است، اظهار داشت: والدین برای دریافت کارت هوشمند ملی فرزندان 15 ساله خود با مراجعه به سایت اداره کل ثبت احوال استان مراجعه کرده و ثبت نام کنند.

وی از استقرار یک واحد از ثبت احوال در وادی رحمت تبریز خبر داد و گفت: هدف از استقرار این واحد کاهش مراجعات به اداره کل و ترافیک مرکز شهر است.

وی همچنین در ادامه گفت: برای سهولت ارایه خدمات در چهار منطقه کلانشهر تبریز ثبت احوال احداث می شود و برای افراد هر منطقه در سریعترین زمان خدمات ارایه می شود که این مهم نیازمند همراهی شهرداری برای در اختیار قرار دادن فضای مناسب حداقلی جهت ساخت اماکن مورد نیاز است.

مدیر کل ثبت احوال آذرباجان شرقی با اشاره به رتبه این اداره کل در کشور افزود: طی سه سال اخیر آذربایجان شرقی در بخش ثبت آمار ولادت و طلاق رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است.

جعفری آذر خاطرنشان کرد: اداره کل ثبت احوال استان همچنین در بخش صدور شناسنامه تحت وب نیز که با کیفیت عالی و سرعت بالا ارایه خدمات می کند مقام نخست کشور را کسب کرده است.

وی همچنین در ادامه گفت: بیش از 50 دستگاه در پایگاه جمعیتی اداره کل به اطلاعات افراد دسترسی دارند که در سال آینده این تعداد به 66 خواهد رسید که دستگاه های دیگر نیز بتوانند دسترسی پیدا کنند.

جعفری آذر با اشاره به جمعیت استان بر اساس سرشماری سال 90 گفت: بر اساس سرشماری سال 90 جمعیت استان سه میلیون و 724 هزار و 620 نفر است که از لحاظ جمعیتی رتبه ششم را در کشور داریم.

وی از ولادت ثبت شده 63 هزار و 801 طی 11 ماهه امسال در استان خبر داد که از این تعداد 32 هزار و 980 مود پسر و سه هزار و 821 مورد دختر را شامل می شود.

مدیر کل ثبت احوال آذرباجان شرقی به فوت ثبت شده استان در سالجاری اشاره کرد و ادامه داد: 20 هزار و 843 واقعه فوت در استان طی 11 ماه گذشته به ثبت رسیده است.

جعفری آذر همچنین در ادامه گفت: طی 11 ماهه سال 92 در استان 40 هزار و 556 مورد ازدواج به ثبت رسیده که میانگین سن ازدواج مردان 27.7 و زنان 22.5 سال است.

وی اضافه کرد: شش هزار و 992 مورد طلاق طی 11 ماهه سال 92 در استان به ثبت رسیده است.

جعفری آذر از افزایش آمار طلاق در استان خبر داد و گفت: نسبت به سال گذشته 10.6 درصد طلاق نسبت به سال گذشته آمار طلاق افزایش یافته است.

وی از مردم خواست تا نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را به سامانه 2000001510 ارسال کنند.