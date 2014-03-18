عملیات اجرایی احداث مصلی در شهر کلاته رودبار آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل بنائیان سفید عصر سه شنبه در آئین آغاز به کار عملیات اجرایی احداث مصلی شهر کلاته رودبار با اشاره به این که این حرکت گامی موثر در برپایی هر چه باشکوهتر نماز جمعه در این منطقه خواهد بود، افزود: سنگر نماز جمعه در جامعه دینی و اسلامی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی با تاکید بر جذب جوانان و نوجوانان به مساجد و نماز جمعه خاطر نشان کرد: برای استمرار و پایان یافتن این کار بزرگ به حضور پر رنگ و نقش موثر خیران نیاز داریم.

امام جمعه شهرکلاته رودبار با تشکر از شهرداری و شورای شهر اسلامی این شهر و خیرین که در این مسیر گام های شایسته برداشته اند، عنوان کرد: امیدواریم عملیات احداث این مصلی هر چه سریعتر پایان یافته و بتوانیم شاهد افتتاح این مصلی باشیم.

شهر کلاته رودبار از توابع بخش مرکزی شهرستان دامغان در 45 کیلومتری شمال این شهرستان واقع است و بیش از 3 هراز نفر جمعیت دارد که در سال 1390 و بر اساس مصوبه هیأت دولت وقت به شهر ارتقاء پیدا کرد.