ساماندهی ورودی های شهر قزوین در اولویت شهرداری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح تقاطع غیر همسطح رجایی ظهر سه شنبه با حضور آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، حجت الاسلام ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی،حجت الاسلام صادقی دادستان، جمال انصاری رئیس کل دادگستری استان در قزوین برگزار شد.

مرتضی روزبه در این مراسم که در سالن قائم شهرداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: مسئولیت در نظام اسلامی فرصتی برای خدمت رسانی شایسته به مردم است و همه باید تلاش کنیم تا رضایت شهروندان تامین شود.

استاندار قزوین تصریح کرد: تنها با روحیه جهادی می توان به کارها شتاب بیشتری بخشید و کارها را با کیفیت مطلوبی اجرا کرد که این کار در استان عملیاتی شده است.

روزبه یادآورشد: از همه مدیران استان انتظار داریم در سال آینده با روحیه جهادی وارد کار شوند تا بتوانیم به توسعه استان کمک کنیم.

وی بیان کرد: خوشبختانه در دوران فعالیت و مديريت شهردار قزوين اتفاقات بسيار خوبي در توسعه شهری رخ داده که آینده خوبی را برای این شهر رقم خواهد زد و بر همین اساس در استانداری هم بيشترين جلسات داشته ایم.

استاندار قزوين به ديدار اخير مقام معظم رهبري با اعضاي شوراي شهر و شهردار تهران اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبري در اين ديدار به موضوع مديريت جهادي تأکيد ويژه‌اي داشتند اما متأسفانه مديران و مسئولان نظام در حوزه مديريتي خود به نحو مطلوبي به این موضوع کمتر توجه کرده اند.

روزبه اظهارداشت: ورودي‌هاي شهر قزوين از وضعيت نابساماني برخوردار است که ساماندهي ورودي‌هاي شهری لازم است در يک برنامه 18ماهه با مشارکت مسئولان اجرايي و مردم در دستور کار قرار گيرد تا جایگاه شهر قزوين حفظ شود.

وی در خصوص بافت مرکزي شهر قزوين اظهارداشت: بايد ساماندهي اين بافت با محوريت بارگاه امامزاده‌ها و اماکن مقدسه صورت گيرد تا علاوه بر ساماندهي و بهسازي اين اماکن مذهبي، در بازسازي منطقه مرکزي اين شهر نیز شاهد تحول مناسبی باشيم.

استاندار قزوين با اشاره به افزايش جمعيت و استفاده از خودروهای شخصی و افزایش بار ترافیکی و مشکلات ناشی از آن تصریح کرد: امیدواریم مشکلات ترافیکی با راه‌اندازي تقاطع‌هاي غيرهمسطح برطرف ‌شود که افتتاح تقاطع غيرهمسطح شهيد رجايي در خيابان آزادگان مي‌تواند در برطرف کردن مشکلات اين محور کمک موثری کند.

اين مسئول پیشنهاد کرد طرح سنگ فرش کردن حد فاصل خيام تا سبزه ميدان با مديريت جهادي در دستور کار مديران شهري قزوين قرار گيرد که اين موضوع مهم با هماهنگي و اقدامات لازم مديران شهري بايد به شيوه مطلوبي تا خرداد ماه سال 93 به اتمام برسد.

استاندار قزوين ادامه داد: در اجراي اين طرح تردد خودروها در اين مسير ممنوع مي‌شود و مردم مي‌توانند راحت ‌تر در اين مسير عبور و مرور کنند.

روزبه اظهارامیدواری کرد با مشارکت مردم در اجرای طرح های عمرانی زمینه توسعه و تحول شهری با سرعت منطقی اجرا شود.