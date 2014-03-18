باید با شناسایی نخبگان سیستم اداری کشور اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب الدین چاووشی ظهر سه شنبه در آخرین جلسه شورای اداری شهرستان اسلامشهر با انتقاد شدید از تنگ نظری های برخی افراد اظهار داشت: دین باید اخلاق را در جامعه متجلی کند.

وی با اشاره به اینکه حسادتها و عدم مداراها کشور را به جایی نخواهد رساند، افزود: با نحوه نگرش تنگ نظرانه نمی توانیم دنیا را اداره کنیم، باید یک مقدار فرهنگ تحمل و اعتدال ارتقا یابد.

این مسئول، باور مردم را بر اساس رفتار مدیران نظام دانست و عنوان کرد: اگر مدیری تجربه و تعهد نداشته باشد، ادامه کارش خیانت به خدا، پیامبر و اسلام است.

چاووشی بر شناسایی نخبه ها تاکید و عنوان کرد: در جامعه امروز چاپلوسی، دورویی و نفاق زیاد شده، باید نخبه ها را شناسایی کنیم تا بتوانند با خلاقیت سیستم اداری کشور را ساماندهی کنند، سازمان اداری در کشور ما ضعیف است، اگر آدم های شایسته را در پست های مدیریتی بگماریم کشور اصلاح خواهد شد.

وی ضمن انتقاد از عملکرد دولت قبل ادامه داد: 40 میلیارد دلار از خزانه بانک مرکزی هزینه ساخت مسکن مهر در سطح کشور شده اما همه می دانند که این شهرکها بدون در نظر گرفتن قواعد شهرسازی ساخته شده و مشکلات عدیده ای در حال حاضر دارند و در آینده خواهند داشت.

اولین و مهمترین معضل اسلامشهر بحث رحمل ونقل عمومی است



فرماندار شهرستان اسلامشهر برگزاری اولین جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران در اسلامشهر را نشان از توجه ویژه استاندار و مجموعه دولت برای رفع مشکلات این شهر دانست و اظهار داشت: اولین و مهمترین معضل اسلامشهر بحث حمل و نقل عمومی است.

امرالله حقیقی ادامه داد: روزانه بالغ بر 120 هزار تردد از مسیر اصلی بلوار آیت الله سعیدی صورت می گیرد و اسلامشهر مرکز تجمع جمعیتی بالغ بر دو میلیون نفر است، ناوگان اتوبوسرانی اسلامشهر فرسوده است که اگر توجه به این موضوع نشود در آینده مشکلات جدی به وجود می آید.

این مسئول افزود: در نظرگرفتن اعتبار برای احداث مترو و تکمیل کمربند جنوبی اسلامشهر که از آزادگان شروع و به شهر رباط کریم می رود می تواند بخشی از مشکلات حمل و نقل شهروندان را برطرف کند.

وی بحث درمان را موضوع دوم و مهمی دانست که باید به آن توجه شود و گفت: بیش از 60ردرصد بیماران از شهرهای اطراف به این شهرستان مراجعه می کنند و این درحالیست که دو بیمارستان فعلی پاسخگوی نیاز شهروندان نیست، تکمیل بیمارستان 400 تختخوابی با بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی از ضروریات درمانی مردم این شهرستان است.

حقیقی در خصوص احداث شهرک صنعتی خاطرنشان کرد: دو زمین برای ساخت شهرک صنعتی به استانداری تهران معرفی شده که بعد از نظر کارشناسان نسبت به ساخت آن اقدام می شود تا بحث اشتغال جوانان تا حدودی برطرف شود و دو مجموعه صنفی برآوند و سهند در قالب یک شهرک صنعتی به تصویب برسد تا بتوانند از امتیازات شهرکهای صنعتی استفاده کنند.

وی در پایان گفت: اسلامشهر فاقد سیستم فاضلاب شهری است که در این زمینه 10 میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده و امید می رود با جذب این اعتبار آغاز خوبی داشته باشیم

وی افزود: همچنین مکان فعلی دانشگاه آزاد در اسلامشهر مشکلات زیادی را برای شهروندان ایجاد کردهف در حال بررسی موضوع برای انتقال این دانشگاه به بیرون از شهر و انتخاب یک مکان مناسب برای آن هستیم.



لازم به ذکر است در پایان جلسه شورای اداری، محمود صوفی به عنوان معاون برنامه ریزی و مالی فرمانداری، حسن لطفی طلب بخشدار چهاردانگه و سمان زاده به عنوان رییس جدید اداره اطلاعات اسلامشهر معرفی شدند.



گفتنی است در این جلسه ارزیابی کمیته های ستاد گرامیداشت دهه فجر اعلام شد و از 18 کمیته فعال، کمیته های ایثارگران، قرآن، بانوان، ورزش و جوانان و اداره ارشاد و ادارات و نهادهای سپاه سید اشهدا، آموزش و پرورش، شهرداری اسلامشهر، کانون پرورش فکری کودکان و اداره کار و رفاه امور اجتماعی به عناوین برتر دست یافتند.