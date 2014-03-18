برپایی جشنواره فرهنگ روستا هم زمان با نوروز 93 در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، قربان عباسی بعد از ظهر سه شنبه اظهارکرد: این جشنواره ها با هدف حفظ و احیاء سنت های بومی و اصیل و ریشه دار روستاهای استان، ایجاد شور و نشاط، همگرایی در بین روستائیان، معرفی جاذبه های فرهنگی روستاها به گردشگران و مسافران برگزار می شود.

به گفته وی، بازی های بومی محلی، غذاهای سنتی، صنایع دستی، آداب و رسوم، لباس محلی و گویش های متفاوت از جاذبه های فرهنگی روستاهای استان بوده که در قالب این جشنواره ها به مسافران و گردشگران معرفی خواهند شد.

عباسی اضافه کرد: همچنین تکریم چهره های موفق علمی، فرهنگی، ایثار، کشاورزی، ورزشی و خیرین روستا از دیگر برنامه های جنبی این جشنواره ها است.

وی همچنین از برپایی نشست هماهنگی با دهیاران و شوراهای روستاهای میزبان این جشنواره ها یاد کرد وگفت: در این راستا شیوه نامه برگزاری جشنواره های فرهنگ روستا توسط دفتر امور روستایی و شوراها تهیه و در اختیار دهیاری ها قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: روستاهای نودیجه، کفشگیری، آهنگر محله، زنگیان، قلندر محله ، معصوم آباد، والش آباد ومیان آباد در شهرستان گرگان، روستاهای حاجی قوشان و دوز الوم درگنبد کاووس، روستای یل چشمه علیا درپیشکمرکلاله و روستای یانپی و انقلاب در آق قلا از جمله روستاهایی است که جشنواره فرهنگ روستا درآ نها برگزار می شود.

عباسی تصریح کرد: همچنین از روستای لزدار تپه و قزلجه آق امام و سوسرا در آزادشهر، روستای بازگیر و پلنگر در مینودشت، روستای پاقلعه دررامیان، روستای سالیکنده، رادکان ، بالاجاده و سرکلاته در کردکوی، روستاهای دیگلی داش و گلیداغ درمراوه تپه یاد کرد و اذعان داشت: روستای خوجه لر درترکمن، وقلی تپه در گالیکش و همچنین روستاهای التین تخماق وچارقلی وسقر تپه درگمیشان و همچنین الازمن و حاجی کلاته در علی آباد کتول از دیگر روستاهایی است که نسبت به برگزاری این جشنواره اقدام می کنند.

وی خاطر نشان کرد: استان گلستان واقع در شمال ایران با 14 شهرستان دارای 29 شهر و حدود 900 روستا است که بسیاری از این مناطق با توجه به موقعیت جغرافیایی و طبیعی و تاریخی از جاذبه های مختلف گردشگری برخوردار هستند.