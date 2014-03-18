افتتاح موزه تاریخ دامغان/ دیوار باروی دامغان بعد از بم بزرگترین دیوار باروی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین بحرالعلومی عصر سه شنبه در مراسم افتتاح موزه تاریخ دامغان با تبریک ایام سال نو با اشاره به اینکه تاریخ دامغان به تنهایی برای شناساندن شهر کافی نیست افزود: اکنون نیاز به پژوهش های زیادی است که بتوان با رونق بخشیدن به این موزه اقدام به جذب گردشگر در این منطقه کرد.

وی با تاکید بر تلاش برای شناسایی و معرفی آثار، سنت ها، باورها و آداب و رسوم شهرستان دامغان به مردم خاطر نشان کرد: آثار با ارزشی در شهرستان دامغان وجود دارد و باعث شده این شهرستان به یک قطب گردشگری منطقه تبدیل شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان با اشاره به به نبود زیرساخت های لازم در استان سمنان تصریح کرد: تپه حصار دامغان که متعلق به 5 هزار سال قبل از میلاد مسیح است متاسفانه به دلیل فضای مرده و بی روح موجود غیر قابل بازدید است.

بحر العلومی با بیان این مطلب که مجموعه چشمه علی دامغان استعدادهای زیادی را در خود دارد عنوان کرد: دیوار و بارو دامغان که بعداز ارگ بم بزرگترین دیوار باروی کشور محسوب می شود نیز باید توجه جدی شود.

گفتنی است شهرستان دامغان دارای 400 اثر تاریخی بوده که از این تعداد 120 اثر جزء آثار ملی به ثبت رسیده است.