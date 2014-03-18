  1. حوزه و دانشگاه
۲۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۴۰

مصوبه آخرین جلسه دانشگاه؛

اجرای نظام آزمون سراسری برای واحدهای بین المللی دانشگاه آزاد

اجرای نظام آزمون سراسری برای واحدهای بین المللی دانشگاه آزاد

در آخرین جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی در سال 92 مقرر شد نظام جامع و یکسان آزمون سراسری برای واحدهای بین المللی نیز اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر میرزاده و معاونان این دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، آقایان محمدمصطفی دعاگویی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه و مدیر کل دفتر ریاست و سلیمی به عنوان مدیر کل رفاه و امور اجتماعی دانشگاه معرفی شدند. همچنین از زحمات دکتر علوی فاضل و زمام در مسئولیت های قبلی نیز تقدیر شد.

براساس این گزارش، توسعه تحصیلات تکمیلی به عنوان یکی از اولویت های مهم دانشگاه، اجرای نظام آزمون دانشگاه برای واحدهای بین المللی و ارائه کمک هزینه مالی به فرزندان معلول کارکنان از مصوبات این جلسه بود.

همچنین مقرر شد طرح نهایی تبدیل سازمان سما به مرکز آموزش های عمومی و مهارت محور تا یک ماه آینده از طریق کمیسیون تخصصی به هیات رییسه جهت تصمیم گیری ارائه شود.

کد مطلب 2259072

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