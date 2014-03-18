اجرای نظام آزمون سراسری برای واحدهای بین المللی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر میرزاده و معاونان این دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، آقایان محمدمصطفی دعاگویی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه و مدیر کل دفتر ریاست و سلیمی به عنوان مدیر کل رفاه و امور اجتماعی دانشگاه معرفی شدند. همچنین از زحمات دکتر علوی فاضل و زمام در مسئولیت های قبلی نیز تقدیر شد.

براساس این گزارش، توسعه تحصیلات تکمیلی به عنوان یکی از اولویت های مهم دانشگاه، اجرای نظام آزمون دانشگاه برای واحدهای بین المللی و ارائه کمک هزینه مالی به فرزندان معلول کارکنان از مصوبات این جلسه بود.

همچنین مقرر شد طرح نهایی تبدیل سازمان سما به مرکز آموزش های عمومی و مهارت محور تا یک ماه آینده از طریق کمیسیون تخصصی به هیات رییسه جهت تصمیم گیری ارائه شود.