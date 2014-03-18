تمام جهات زندگي فاطمه(س) الگو است/ تلاشهای حضرت زهرا در سنگر دفاع از ولايت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با تفسیر بخش دیگری از خطبه امام سجاد در شهر شام اظهار داشت: بدون ترديد شخصيت حضرت فاطمه زهرا(س) بهترين الگو و سرمشق براي زندگي همه انسان ها در همه اعصار است.

وی ادامه داد: حضرت فاطمه زهرا(س) تربيت شده مکتب وحي و دامن رسول خدا(ص) است و خداوند پيامبر(ص) را بهترين الگو معرفي کرده است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه پيامبر(ص) بهترين الگو و اسوه در همه ميدان ها بوده است، عنوان کرد: تنها کسي که در دامن پيامبر(ص) بزرگ شده و اخلاق و روحيات آن حضرت را دارا بوده دخترش فاطمه زهرا(س) است و به همين مطابق روایتی از امام زمان(عج)، زندگي دختر رسول خدا(ص) الگوي خوبي است.

وی با بیان اینکه تمام جهات زندگي حضرت زهرا(س) الگو و سرمشق است، این جهات را شامل همسرداري، تربيت فرزند و مادر بودن، عبادت و بندگي خدا، صداقت و راستي د زندگي، حياء و عفت و پاکي، علم و حکمت، صبر و استقامت، عدالت و تقوا و .... برشمرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به دو بُعد از ابعاد زندگي و سيره رفتاري حضرت زهرا(س)، بیان داشت: یکی از این ابعاد عبادت و بندگي حضرت زهرا(س) است.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: عبادت حضرت زهرا(س) آن هم در اوج جواني مايه فخر و زينت عابدان است تا جائي که اگر به امام سجاد(ع) لقب "سيدالعابدين" داده شده به حضرت زهرا(س) لقب "سيده العابدات" داده شده است.

وی با بیان اینکه عبادت در تمام لحظه هاي زندگي حضرت زهرا حضور و ظهور داشت، افزود: فاطمه(س) در آغازين روز زندگي مشترک خود با علي(ع) در خانه آن حضرت به نماز مي ايستد و مشغول عبادت مي شود.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به روایتی از پيامبر اکرم(ص) راجع به کيفيت عبادت حضرت زهرا(س) عنوان کرد: آن گاه که فاطمه در محراب عبادت به نماز مي ايستد، نور عبادتش براي ملائکه آسمان درخشيدن مي گيرد آنگونه که نور ستارگان بر اهل زمين مي تابد.

وی همچنین با اشاره به بعد دیگر زندگی و سیره رفتاری حضرت زهرا(س) این بعد را مبارزات سياسي و دفاع از ولايت آن حضرت عنوان کرد و گفت: هرگز فاطمه(س) نسبت به وضعيت سياسي و اجتماعي بي تفاوت نبودند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد افزود: حضرت زهرا(س) پس از رحلت پيامبر(ص) وقتي که ديد خلافت را غصب کردند، فدک را از او گرفتند، او همراه زنان بني هاشم به مسجد رفت و در جمع مسلمانان حاضر و خطبه فدکيه را ايراد کرد.

حجت الاسلام میرعمادی بیان داشت: این بانوی فرزانه در این خطبه از بدعت ها، ستم ها، حق کشي ها، فراموش کردن وصيت رسول خدا(ص) و زنده کردن سنت هاي جاهلي توسط خليفه سخن گفت و از ولايت دفاع کرد.

وی یادآور شد: فاطمه زهرا(س) تلاش براي اثبات حق و ولايت علي(ع) و مبارزه با منکران ولايت و جلوگيري از انحراف در رهبري امت اسلامي را تکليف خود مي دانست و همواره در حمايت از ولايت، توصيه ها و وصيت هاي پدرش را يادآور مي شد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد افزود: خطبه هاي آن حضرت و وصيتش به انجام غسل و کفن و دفن شبانه و مخفي بودن قبرش بهترين دليل بر مبارزات سياسي در جهت دفاع و تقويت ولايت بوده است.

حجت الاسلام میرعمادی عنوان کرد: فاطمه زهرا(س) در مبارزات سياسي آن چنان مدبرانه و روشن عمل کرد تا روز قيامت همه متوجه اين بُعد از زندگي آن حضرت مي شوند چرا که آتش زدن خانه و شکستن پهلوي آن حضرت و مخفي بودن مکان دفن او روشنگر دفاع از ولايت و نشانه ظلمي است که در حق آن حضرت شده است.