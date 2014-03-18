طرح چشمه های جاری با محوریت حفظ سوره انسان در ایام نوروز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن گروسی، مدیر شبکه قرآن و معارف سیما ضمن بیان این خبر گفت: همزمان با نوروز 93 و در تقارن ایام عزاداری حضرت زهرا(س) طرح حفظ سوره انسان از شبکه قرآن و معارف سیما برگزار می شود.

وی با اشاره به این مطلب که یکی از مطالبات رهبری از مسئولان قرآنی تربیت ده میلیون حافظ قران کریم در سراسر کشور است گفت: یکی از سنتهای شبکه قرآن و معارف سیما بهره گیری از فرصتهای مناسب جهت ترویج فرهنگ قرآنی است به همین دلیل سعی کرده‌ایم تا با برگزاری طرح حفظ قرآن از این فرصت نهایت استفاده را ببریم.

مدیر شبکه قرآن و معارف سیما ادامه داد: این طرح که در قالب برنامه ای با نام «چشمه های جاری» و با محوریت حفظ سوره انسان از 28 اسفند تا تاریخ 16 فروردین رأس ساعت 20 از آنتن رسانه ملی مهمان خانواده‌های ایرانی خواهد شد در امتداد طرح هایی است که در چند سال اخیر از شبکه قرآن و معارف سیما ایام نوروز برگزار شده و هر سال نیز با استقبال گسترده مخاطبان مواجه بوده است.

وی با بیان این مطلب که بخشی از برنامه چشمه های جاری همزمان با بازدید زائران مناطق عملیاتی جنوب، از این اماکن مقدس به صورت زنده از آنتن شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد بیان داشت: در برگزاری طرح «چشمه های جاری» نهادها و سازمانهایی نظیر بسیج صدا و سیما، بسیج تهران بزرگ، بسیج دانشجویی، ستاد راهیان نور، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها، سازمان اوقاف و امور خیریه، رادیو قرآن، حرم امام رضا(ع)، حرم حضرت احمد ابن موسی(ع)، حرم حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران ... با ما همکاری داشته اند.

گروسی افزود: این طرح به صورت روزانه مسابقه پیامکی خواهد داشت که بر اساس مفاهیم و مضامین سوره مبارکه انسان طراحی شده و با برنامه ریزی انجام شده قرار است این مسابقه پیامکی در ساعات پربیننده سیما پخش شود.

وی در پایان سخنانش تصریح کرد: تیزرهای این طرح نوروزی آماده و در اختیار شبکه ها قرار گرفته و در پایان طرح نیز بیش از یک هزار هدیه نفیس برای شرکت کنندگان در طرح چشمه های جاری در نظر گرفته شده است.