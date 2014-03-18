دهها کشته و زخمی در انفجار خودروهای بمبگذاری شده عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، منابع وابسته به پلیس عراق در استان کربلا اعلام کردند: بر اثر انفجار در باب بغداد کربلا مرکز کربلا چهار نفر کشته و13 نفر زخمی شدند.

بر اثر انفجار خودرو بمب گذاری شده در جنوب بغداد یک نفر کشته و دوازده نفر دیگر زخمی شدند.

منابع عراقی در استان واسط اعلام کردند: بر اثر انفجار دو خودرو بمبگذاری شده در منطقه الحفریه در120 کیلومتری شمال الکوت پنج نفر کشته شدند.

یک منبع وابسته به وزارت کشور عراق از انفجار خودرو بمبگذاری شده در نزدیکی مسجد الشروفی در منطقه الشعب در شمال شرق پایتخت عراق و کشته شدن یک نفر و زخمی شدن سه نفر دیگر خبر دادند.

افراد مسلح ناشناس با حمله به یک مرکز ایست بازرسی پلیس در روستای عرب جبور در جنوب بغداد یک پلیس را کشتند و سه نفر دیگر را زخمی کردند.

در حله در استان بابل بر اثر انفجار دو خودرو بمبگذاری شده چهار نفر کشته و زخمی شدند.

از سوی منابع عراقی از هلاکت 21 تروریست وابسته به گروه داعش در شرق بعقوبه در استان دیالی خبر دادند.