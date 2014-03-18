کشف محموله بزرگ فروش حیوانات در استان تهران/ 300 عدد سمندر لرستانی از متخلفین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر اسماعیل میرانزاده با بیان این مطلب افزود: ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با همکاری مامورین نیروی انتظامی استان موفق به دستگیری متخلفان شکار و صید شدند.

به گفته وی، متخلفان همزمان با نزدیک شدن به ایام نوروز، اقدام به فروش گونه های نادر جانوری در میدان تره و بار مرکزی تهران واقع در اتوبان آزادگان کرده بودند.

میرانزاده اظهار داشت: از دستگیر شدگان تعداد 300 عدد سمندر لرستانی، 500 عدد مرغ آبی، 300 عدد لوس مار، 50 عدد لاسرتا، 300 عدد لاک پشت خزری و 500 عدد لاک پشت گوش قرمز کشف و ضبط شد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه برخی از این گونه ها همچون سمندر لرستانی جزو گونه های در خطر انقراض است، تصریح کرد: در سال های اخیر به ویژه در آستانه نوروز خرید و فروش و قاچاق این گونه منحصر به فرد در سطح شهرها و اماکن مختلف شیوع یافته است که غیرقانونی و جرم محسوب می شود.

وی با ابراز تاسف از ورود لاک پشت گوش قرمز به سفره های هفت سین در سال های اخیر، خاطرنشان کرد: لاک پشت گوش قرمز گونه ای غیر بومی و مهاجم است که در صورت وارد شدن به آب های داخلی به ماهی ها و حتی لاک پشت های بومی حمله و آن ها را تلف می کند، همچنین ناقل بیماری برای انسان هاست.

وی تصریح کرد: در حال حاضر افراد دستگیر شده با حکم مقام قضائی در بازداشت به سر می برند.