اسکان ۲۵ هزار مسافر نوروزی در مدارس قم/ ارائه سرویس دانش آموزان در توان آموزش و پرورش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شیخ الاسلام بعد از ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی که در اداره کل آموزش و پرورش استان قم برگزار شد، با بیان اینکه آموزش و پرورش در خانواده و دانش آموزان تاثیرگذار است، اظهار داشت: آموزش و پرورش زمانی می‌تواند خود را نشان دهد که منجر به تغییر رفتار در جامعه شود و این با برنامه ریزی قابل اجرا با توجه ظرفیت‌ها و سطح انتظارات ممکن می‌شود و در این زمینه به برنامه استراتژیک نیاز داریم.

وی بیان داشت: نگاه در آموزش و پرورش باید علمی و رویکردی باشد و اگر تعیین هدفی صورت می‌گیرد باید برنامه اجرایی برای آن تعریف کرد و این عمل منوط به تعیین محدودیت‌ها، ظرفیت‌ها و نقاط ضعف و قوت آموزش و پرورش است.

مدیرکل آموزش و پرورش قم با بیان اینکه منابع انسانی در اولویت برنامه ریزی دقیق قرار دارند و ساماندهی و سازماندهی نیروهای انسانی انجام می‌گیرد، عنوان کرد: مردم به معلمان اعتماد دارند و بسیاری از معلمان دارای جایگاه بالایی هستند و لازم است شخصیت آنها در جامعه حفظ شود.

وی ابراز داشت: آموزش و پرورش در موقعیت‌های خاص و در بحران‌ها ورود می‌یابد و به مردم خدمات می‌رساند و اسکان فرهنگیان در مدارس یکی از این موارد است.

دژاگام تصریح کرد: در نوروز امسال ۴۰۰ مدرسه در قالب چهار هزار کلاس در استان قم برای اسکان فرهنگان آماده شده است و مدارس اسکان با توجه به امکانات در سه درجه تقسیم بندی شده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم ادامه داد: مدارس درجه الف دارای یخچال و تلویزیون در هر کلاس می‌باشند، مدارس درجه ب مفروش بوده و دارای ۲ و یا سه یخچال و تلویزیون در مدرسه بوده و مدارس درجه ج مفروش و دارای سیستم گرمایشی می‌باشند.

ایجاد فضای پارکینگ در حیاط مدارس همجوار با حرم کریمه اهل بیت(س)

وی با اشاره به معضل پارکینگ در استان ابراز داشت: نبود پارکینگ و ترافیک یکی از نگرانی‌های مسئولان استان است و با ایجاد فضای پارکینگ در حیاط مدارس به خصوص در مدارس همجوار با حرم کریمه اهل بیت(س) سعی شده رفت و آمد‌ها کنترل شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم با اشاره به مبالغ اسکان در مدارس و با بیان اینکه این مبالغ درآمدی برای آموزش و پرورش نیست، عنوان کرد: مبالغ اسکان در مدارس درجه الف شبی ۱۴ هزار تومان، درجه ب شبی ۱۰ هزار تومان و مدارس درجه ج شبی هشت هزار تومان به ازای پنج نفر می‌باشد.

دژاگام عنوان کرد: مدارس اسکان در استان قم می‌تواند در موارد بحران شبانه روز ۴۲ هزار نفر و در شرایط مطلوب ۲۵ هزار نفر را تحت پوشش اسکان قرار دهد.

وی با اشاره به پایگاه‌های ستاد اسکان در قم تصریح کرد: هشت پایگاه اصلی و ۱۶ پایگاه فرعی اسکان در استان قم مستقر هستند تا در صورت بروز مشکل در پیدا کردن مدرسه مورد نظر زائران را راهنمایی کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان قم یادآور شد: سه هزار نفر برای اسکان در مدارس قم ثبت نام کرده بودند و مهلت ثبت نام بیستم اسفند ماه به پایان رسیده و مدارس از ۲۸ اسفند ماه آماده اسکان مسافران می‌باشند.

ارائه اینترنت در مدارس اسکان

دژاگام همچنین عنوان کرد: برای اولین بار در مدارس اسکان استان قم، مسافران می‌توانند تا شعاع چهار هزار متری از اینترنت موجود در مدرسه استفاده کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش قم بیان کرد: ما باید شرایطی ایجاد کنیم که معلمان در مدارس احساس نشاط کنند و نگاه خانواده‌ها و دانش آموز به معلم، نگاهی مثبت باشد و در هر بحثی یک نگاه علمی نیز داشته باشیم.

وی با بیان اینکه مثبت اندیشی یک شاخص در جهان است، تصریح کرد: ما باید تفکر مثبت داشته باشیم و بنده باید این نگاه را در همکاران ایجاد کنم و به معلم ثابت کنم که شخصیت و عملکرد او در جامعه بسیار ارزشمند است و اگر بنده نگاه رفاهی داشته باشم بسیاری از مسائل را می‌توانم حل کنم.

هیچ مسئولی حق ندارد با حقارت به آموزش و پرورش نگاه کند

مدیرکل آموزش و پرورش قم با بیان اینکه مدیریت بنده با اخوت، برادری توام با اقتدار پیش خواهد رفت، عنوان کرد: آموزش و پرورش اگرچه با کمبود منابع مالی مواجه باشد اما فقیر نیست و هیچ مسئولی حق ندارد با حقارت به آموزش و پرورش نگاه کند.

ارائه سرویس به دانش آموزان در توان آموزش و پرورش نیست

دژاگام درخصوص سرویس مدارس افزود: آموزش و پرورش نمی‌تواند وظایف نهادهای دیگر را برعهده داشته باشد و ارائه سرویس به دانش آموزان در توان آن نیست.

مدیرکل آموزش و پرورش قم با بیان اینکه همکاری اولیای دانش آموزان درخصوص سرویس مدارس بسیار مهم است، یادآور شد: راهنمایی و رانندگی عنوان کرده راننده طبق کارت ماشین می‌تواند دانش آموزی را سوار کند و در غیر این صورت جریمه می‌شود.

پرداخت ۳۰۰ میلیون برای سرویس مدارس روستایی

مدیرکل آموزش و پرورش قم عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۳۰۰ میلیون تومان بابت سرویس مدارس روستایی پرداخت کرده‌ایم.

وی بیان کرد: تقویت بنیه علمی دانش آموزان از برنامه کاری بنده بوده و در تلاش هستیم تا با برنامه‌هایی هر دانش آموز حداقل روزانه سه ساعت درس بخواند.

ایجاد فرهنگ کتابخوانی در مدارس

دژاگام افزود: ایجاد فرهنگ کتابخانی در مدرسه یکی دیگر از برنامه‌ها بوده که در این مورد تعامل مدیران مدارس با اولیای دانش آموزان برای پیشرفت درسی تعدادی از دانش آموزان ضعیف با مطالعه در مدارس می‌تواند بسیار موثر باشد.

وی درخصوص ارزشیابی معلمان افزود: نظرات اولیای دانش آموزان، نظر دانش آموزان، تالیف و مقاله‌های علمی معلم در جهت رشته خود و نظر معلم از شاخص‌های برگزیدن معلم نمونه است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم همچنین در خصوص پروژه‌های عمرانی آموزش و پرورش عنوان کرد که پیگیر پروژه‌های نیمه تمام هستیم تا بتوانیم آن‌ها را به اتمام برسانیم.