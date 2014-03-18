افزایش تجهیزات حمل و نقل هوشمند در محورهای ارتباطی استان البرز

قاسم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در ابتدای سال جاری تعداد دوربین های نظارت تصویری منصوب در راه های استان 9دستگاه بود که این تعداد در طی سال به 20 دوربین و همچنین دستگاه های تردد شمار نصب شده در جاده های برون شهری استان از 18 دستگاه در ابتدای سال جاری به 30 دستگاه افزایش یافته است.

وی با اشاره به وجود تعدادی از پرتردد ترین محورهای کشور در استان البرز، تصریح کرد: با توجه به شرایط و موقعیت استان البرز که در تمام طول سال از تردد بسیار بالایی در محورهای ارتباطی برون شهری برخوردار است، لزوم گسترش تجهیزات حمل و نقل هوشمند و استفاده از اطلاعات آن ها به منظور برنامه ریزی و مدیریت جریان ترافیک و تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای افزایش ایمنی تردد ضروری بود و در همین راستا این اداره کل این امر را در دستور کار خود قرار داد و موفق به افزایش این دستگاه ها در سطح راه های اصلی استان شد.

باقری در خصوص کارکرد دستگاه های تردد شمار، اظهار داشت: دستـگاه هاي ترددشمار برخط (آنلاین) يكي از زيرمجمـوعه هاي حـمل و نقل هوشمند(ITS) است كه در حال حاضر مورد استفاده اين اداره كل قرار گرفته است و در پی نصب و راه اندازي اين سامانه در محورهاي موردنظر، امکان اخذ اطلاعات لحظه ایی تردد وسايل نقليه به تفكيك سبك و سنگين، شناسایی ساعات اوج سفر و معرفي آن به رانندگان، شناسایی و معرفي ساعات اوج تردد محورها به پليس راه براي نظارت و كنترل بيشتر، شناسايي محورهاي داراي تخلفات سرعت و فاصله غير مجاز و اعمال اقدامات پيشگيرانه، مقايسه ميزان تردد محورها نسبت به ظرفيت آنها و برنامه ريزي لازم براي توسعه و شناسايي محورهاي داراي تردد بالا و نظارت و كنترل بيشتر براي حفظ و نگهداري، از نتايج كاربرد دستگاههاي تردد شمار برخط در محورهاي مواصلاتي استان است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز در پایان یادآور شد: علاوه بر اطلاعات دستگاه های تردد شمار، تصاویر مربوط به وضعیت ترافیک محورهای ارتباطی نیز از طریق دوربین های نظارت تصویری دریافت می شود، در مرکز مدیریت را ه های استان تجمیع شده و علاوه بر تحلیل آماری و محتوایی، اطلاعات مورد نیاز از طریق سامانه پیام کوتاه برای مسئولان استانی ارسال می شود.

