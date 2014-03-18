ماندگاری مسافر در گلستان 3 شب است / دهکده هاي ييلاقی بهشت استان گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، قربان عباسی عصر سه شنبه در گرگان با اشاره به اینکه گلستان نگارستان ایران است، اظهار داشت: در این راستا مدیران ارشد استانی و اداره‎کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان در تلاشند تا استان را از حالت عبوری مسافران به ماندگاری تبدیل کنند.

عباسی تاکید کرد: در ایام نوروز به دنبال آن هستیم که مردم را دعوت کنیم که از استان گلستان بازدید کنند و شاهد باشند که استان گلستان چه ظرفیت‎های بالایی در حوزه گردشگری دارد.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفرهای نوروزی استان گلستان خاطرنشان کرد: در چند روز گذشته در حوزه خدمات به مسافران و گردشگران چندین افتتاح مجموعه‎های هتل و مهمان‌پذیر و رستوران در استان گلستان انجام شده که با افتتاح این مجموعه‎ها 300 تخت اسکان مسافری و 3 هزار و 200 صندلی پذیرایی به ظرفیت گردشگری استان گلستان اضافه کرده است

عباسی بیان کرد: در حال حاضر برای توسعه گردشگری استان گلستان 900 میلیارد تومان سرمایه‎گذاری در حال انجام است که پیشرفت پروژه‎ها با این سرمایه‎گذاری از 30 تا 95 درصد وجود دارد و طی برنامه‎ریزی‎های انجام شده در تابستان سال 1393، 2 هتل‎ پنج ستاره در استان افتتاح خواهد شد.

وی افزود: در کنار هتل‎ها، هتل آپارتمان‎ها و پانسیون‎ها، امسال منازل استیجاری در شهرها ساماندهی شده که مسافران می‎توانند با مراجعه به کیوسک‎های تعیین شده در سطح شهرها از این منازل استیجاری استفاده کنند.

عباسی گفت: سال گذشته 13 میلیون گردشگر وارد استان گلستان شدند و برای ایام نوروز که پیش رو داریم 20 درصد به ظرفیت و خدمات گردشگری استان اضافه کرده‎ایم تا در صورتی که با افزایش گردشگر روبرو شدیم مشکل خاصی به وجود نیاید.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان تصریح کرد: جشنواره بین‎المللی اقوام ایران زمین که در تقویم ایران قرار گرفت و تلاش رسانه‎ها برای معرفی جاذبه‎های استان گلستان باعث شده که در حال حاضر ماندگاری گردشگر در استان گلستان به سه شب افزایش یابد.

عباسی تاکید کرد: با افزایش امکانات و ظرفیت گردشگری در استان، نوروز امسال استان گلستان ظرفیت دارد که در یک شب 17 هزار گردشگر را اسکان دهد، حتی در این حوزه ورزشگاه‎هایی که دارای سیستم گرمایش و سرمایش هستند آمادگی پذیرش مسافر را در صورت نامساعد بودن وضعیت جوی دارند و ساماندهی در این حوزه هم انجام شده است.

وی با اشاره به بالا بودن ظرفیت گردشگری در سواحل استان گلستان اضافه کرد: ساحل زیبای بندرگز، بندرترکمن و گمیشان آماده پذیرش مسافران و گردشگران در نوروز است و در حال حاضر دومین کمپ گردشگری نیز در ساحل بندرگز راه‎اندازی شده است.



عباسی در پایان ابراز داشت: بازارچه‎های صنایع دستی هم در سواحل استان راه‎اندازی شده که صنایع دستی و گردشگری و تولیدات بومی استان را عرضه می‌کند و این بازارچه‎ها در نقاط غیر ساحلی نیز وجود دارد که در مجموع 430 غرفه صنایع دستی و تولیدات بومی در استان برای ارائه به گردشگران و مسافران راه‎اندازی شده است.

دهکده هاي ييلاقی، بهشت استان گلستان

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفرهای استان گلستان گفت: مناطق ييلاقي وکوهستاني استان گلستان از نظر برخورداري از جنگل، مراتع و قله هاي مناسب و چشم اندازهاي بديع داراي موقعيت برتري در مقايسه با ساير نواحي مي باشند.



به گفته قربان عباسی، گشت وگذار در مناطق کوهستاني براي علاقمندان، چه به صورت اتراق در ييلاقات کوهستاني و يا کوهنوردي به طور حتم تامين کننده نيازهاي روحي و سلامتي آنان است.



وی در همین زمینه خاطرنشان کرد: از جمله دهکده هاي ييلاقي معروف استان گلستان مي توان به دهکده درازنو و جهان نما در شهرستان کردکوي و افراتخته در شهرستان علي آبادکتول اشاره کرد. دهکده درازنو در جنوب شهرستان کردکوي و در محدوده ملک سورم سرا (بالاجاده) واقع شده است که در طي قرون مورد استفاده خانواده هاي زيادي از ساکنين بالاجاده و به صورت پراکنده از روستاهاي همجوار بوده و در حال حاضر نیز با احداث جاده، علاقمندان از شهرستانهاي مختلف استان گلستان و ساير مناطق کشور از آن ديدن مي نمايند.



عباسی یادآور شد: اين مجموعه به دليل داشتن چشم اندازهاي زيبا و اشراف به تمامي نقاط جلگه اي، از جمله شهرستان های کردکوي و گرگان، ميانکاله، بندرترکمن و ساير روستاها، طبيعت زيبا، برخورداري از آب و هواي مناسب و نزديکي به کردکوي از مناطق جالب و منحصر بفردي است که هر ساله بر خيل عظيم بازديدکنندگان آن افزوده مي شود.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان در بخش دیگری تصریح کرد: دهکده ييلاقي جهان نما نيز در منطقه حفاظت شده جهان نما محصور شده است که هر ساله مشتاقان زيادي بخصوص طي فصول گرم سال چه بصورت خانوادگي و يا گروه هاي کوهنوردي و محقق را به خود جلب مي نمايد. دو مرکز تفرجي درازنو و جهان نما که از نظر تردد و دسترسي در يک مسير واقع گرديده اند با برخورداري از طبيعت و چشم اندازهاي زيبا و جنگل هاي پهن برگ سوزني برگ، وجود و مشاهده برخي جانوران وحشي و برج رادکان، از منابع با ارزش استان گلستان بوده که با توجه به قابليت هاي منطقه مي تواند مورد توجه گردشگران قرار گيرد.



وی هم چنين اضافه کرد: روستاها و دهکده هاي ديگري در استان گلستان وجود دارد که در فصول مناسب سال علاقمندان و گردشگران و عاشقان طبيعت از آنها بهره مي برند که از جمله مي توان به سياه مرزکوه، الستان، خولين دره، مايان و افراتخته و چه جا در شهرستان علي آبادکتول، گليداغ در شهرستان کلاله، قلعه قافه در شهرستان مينودشت، خوش ييلاق و کوهستان هاي راميان در محدوده شهرستان های راميان و آزادشهر و اينچه برون در شهرستان گنبدکاوس اشاره کرد.



دبیر ستاد اجرایی خدمات سفرهای استان گلستان در پایان با اشاره به فعالیت کمیته های روستایی در روستاها و دهکده های ییلاقی استان گفت: کوهستان هاي شهرستان راميان و بعضي از نقاط کوهستاني مينودشت داراي قابليت هاي استفاده گردشگري است که بسياري از مردم منطقه و گردشگران در ايام تعطيلات از آنها استفاده مي کنند و اکثر اين دهکده ها در فصول مختلف و نيز آغاز بهار پذيراي عده کثيري از علاقمندان و طبيعت گردان و همچنين کوهنورداني است که از اقصي نقاط کشور به اين منطقه سفر مي کنند.



وی اظهار امیدواری کرد با معرفی قابلیت ها و توانمندی های گردشگری روستایی و دهکده های ییلاقی استان گلستان، ضمن جذب گردشگران ومسافران درایام نوروز، شمار گردشگران داخلی وخارجی به این استان افزایش یافته وشاهد رونق وتوسعه صنعت گردشگری درنگارستان ایران باشیم.