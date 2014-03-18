برپايي تورهای رایگان گرگان گردي در ایام نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا اخوت عصر سه شنبه در گرگان افزود: مسافران در اين تور مي‌توانند از محل‌هاي تاريخي و مذهبی و همچنین جاذبه های ديدني وطبیعی این شهرستان ازجمله بافت قدیم گرگان، مدرسه عمادیه ومسجد جامع گرگان وهمچنین روستای زیارت وناهارخوران گرگان وهمچنین پارک های جنگلی قرق و قرن آباد و... دراين منطقه ديدن كنند.



مدیرمیراث فرهنگی شهرستان گرگان، با بيان اينکه دراین شهرستان جاذبه های طبيعي و تاريخي فراوانی وجود دارد كه قدمت ديرينه اين ديار را بيان مي كنند، اظهار داشت: این شهرستان داراي جاذبه هاي گردشگري مشتمل بر جنگل هاي سرسبز، آثار تاريخي و زيارتي، طبيعت و هواي پاک، کوهسارها، دره ها، رودخانه ها، آبشارها و چشمه سارهايي است که آن را در زمره شهرهاي گردشگري ايران قرار داده است.



به گفته وی پارک هاي جنگلي ناهارخوران، النگدره، قرن آباد، شصت کلاته، قرق، گرمابدشت، پارک شهر، سد نومل، آب گرم و آبشار دوقلوي زيارت، هزارپيچ، چهارشنبه بازار و دهکده هاي اکوتوریستی زيارت از جمله اين ديدني ها هستند.

اخوت هم چنين خاطر نشان کرد: طی روزهای نوروز نقاط ديدني باستاني نظیر موزه گرگان، مسجد جامع، مدرسه عماديه، بافت قديم شهر، خانه هاي تاريخي تقوي، کبير و باقري گردشگران را براي ساعاتي به سوي خود مي خواند. از سوي ديگر تکاياي محلات قديمي شهر، کاروانسراهاي منگي، قزلق، ديملو، رباط سفيد و حمام قديمي، سفره خانه سنتي، تورنگ تپه، شاه تپه، خرگوش تپه، قلعه خندان، نرگس تپه امامزاده های اسحق، نور، عبدالله، نه تن، مرادبخش، محسن، بي بي هور- بي بي نور و طيب از ديگر جاهاي ديدني شهرستان گرگان است که پذيراي بازديدکنندگان بسياري است.



وی در همین زمینه خاطرنشان کرد: اين شهرستان علاوه بر اين سوغات و ره آوردهاي سفر نيز براي گردشگران و مسافران دارد که مي توان به قالي، قاليچه، جاجيم و منسوجات صنايع دستي و شيريني هاي محلي همچون حلوا اماج، نان خرمايي، زنجبيلي، ناتک(پادرازي) اشاره کرد.