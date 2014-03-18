آغاز مذاکرات دو جانبه ایران و کشورهای 1+5 / مذاکرات امشب ادامه می یابد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین ، تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در پی پایان دور دوم مذاکرات در سطح معاونین وارد مذاکرات دو جانبه شدند.

مذاکرات دو جانبه کشورهای ایران و 1+5 از ساعت 18 الی 20 به وقت وین (20:30 تا 22:30 به وقت تهران) برگزار می شود و در پی مذاکرات دو جانبه مذاکرات در سطح معاونین از سر گرفته خواهد شد .

مذاکرات در سطح معاونین نیز قرار است تا ساعت 22 به وقت محلی (30 دقیقه بامداد تهران) ادامه داشته باشد.

مذاکرات دو جانبه بین معاونین ایران و کشورهای 1+5 خواهد بود و ترتیب مذاکرات مشخص نیست .

از ساعت 20 به وقت وین مذاکرات در سطح معاونین به ریاست اشمید و عراقچی از سر گرفته می شود.

دور دوم از مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 به ریاست سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان و هلگا اشمید، معاون کاترین اشتون ساعتی پیش پایان یافت .

دور نخست مذاکرات ایران و 1+5 در وین با حضور محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان و کاترین اشتون ، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حدود ساعت 13 به وقت تهران آغاز شد و به فاصله کمی از پایان آن دور دوم مذاکرات در سطح معاونین برگزار شد.

این دور از مذاکرات بعد از توقف برای صرف ناهار در هتل محل اقامت هیات ها از سر گرفته شد که دقایقی پیش این مذاکرات پایان یافت.

تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان عصر روز گذشته وارد وین شد.

نخستین دور مذاکرات با حضور ظریف و اشتون برگزار شد و ادامه مذاکرات و از دور دوم در سطح معاونین وزرای امور خارجه برگزار می شود.

ظریف و اشتون پیش از آغاز مذاکرات و صبح امروز دیدار دو جانبه ای نیز داشتند.

این دور از مذاکرات دومین دور مذاکرات ایران و 1+5 است که در وین برگزار می شود . مذاکرات قرار است در روزهای سه شنبه و چهارشنبه (27 و 28 اسفند ماه ) انجام شود.این مذاکرات در پی توافق ژنو با عنوان برنامه اقدام مشترک برای گام نهایی برگزار می شود تا دو طرف به یک راهکار نهایی برای حل پرونده هسته ای ایران دست یابند.

ایران اعلام کرده که در صورت حسن نیت طرف مقابل این امکان وجود دارد که طرفین ظرف 6 ماه و تا تیر ماه به توافق نهایی دست یابند. اجرای توافق نهایی ممکن است بیش از یک سال به طول بیانجامد.

بر اساس این گزارش در پی برگزاری اولین دور از مذاکرات گام نهایی در وین و توافق طرفبن بر چارچوب برگزاری مذاکرات به صورت منظم در ظول 6 ماه ، طرفین یک دور مذاکرات کارشناسی نیز در وین داشتند. کارخانه آب سنگین اراک در مذاکرات کارشناسی یکی از سرفصل های مذاکرات بود.

محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان درباره این دور از مذاکرات نیز که از روز سه شنبه در وین برگزار خواهد شد گفت: طبیعی است که مذاکرات هرچه جلوتر برود دقیق تر، ریزتر و دشوار تر می شود.

وی با بیان اینکه انتظار توافق در این دوره از مذاکرات را نداریم و بعید است ضرورتی برای حضور وزیران خارجه کشورهای 1+5 وجود داشته باشد گفت: ما در رابطه با چند موضوع توافق کرده ایم که یکی از آنها ابعاد برنامه هسته ای ایران از جمله غنی سازی و آب سنگین است و همچنین در خصوص همکاری های بین المللی در حوزه هسته ای که تعهد کشورهای 1+5 مطابق با معاهده NPT و موضوع رفع تحریم ها گفتگو خواهیم کرد.

ظریف خاطرنشان کرد: سطح مذاکرات مثل دور قبلی است یعنی هدایت مذاکرات توسط بنده و خانم اشتون خواهد بود اما اصل مذاکرات توسط معاونان سیاسی 1+5 و معاونان وزارت خارجه ایران انجام می شود.

اعضای تیم مذاکرات هسته ای کشورمان با 1+5 را محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ، سید عباس عراقچی ، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه؛ مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکا، حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه و امیری و رحیمیان ، از مدیران و کارشناسان انرژی اتمی تشکیل می دهند .

کاترین اشتون ، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز ریاست تیم مذاکره کننده 1+5 را به عهده دارد و نمایندگان 6 کشور آلمان، فرانسه ، انگلیس، روسیه ، چین وآمریکا نیز در مذاکرات حضور دارند.