۶۷۰۰ محل اسکان در استان بوشهر برای گردشگران نوروزی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی عصر سه‌شنبه در نشست مسئولان ستاد تسهیلات سفر استان بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار خوبی برای میزبانی مناسب از مسافران نوروزی صورت گرفته است و زیرساخت‌های گردشگری استان را برای این ایام ایجاد کرده‌ایم.

وی با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته با شهرداری های استان بوشهر، خاطرنشان ساخت: شهرهای مختلف استان بوشهر برای میزبانی از مسافران نوروزی آماده هستند و نسبت به نصب چادر و استقرار کانکس و همچنین هماهنگی برای اسکان در مدارس اقدامات لازم صورت گرفته است.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با بیان اینکه در نوروز استان بوشهر میزبان چند برابر جمعیت استان است، تصریح کرد: آب و هوای مناسب استان بوشهر به گونه‌ای است که افرادی از استان‌های مختلف خود را به بوشهر می‌رسانند که در شهرستان‌های بوشهر و گناوه و دیلم شاهد ازدحام مسافران هستیم.

استقرار 42 پایگاه امداد و نجات در استان بوشهر

وی ادامه داد: در جاده‌ها و شهرهای استان بوشهر 42 پایگاه امداد و نجات مستقر می‌شود و در محورهای مختلف استان بوشهر نیز سه پایگاه سیار فعالیت می‌کنند.

رستمی با اشاره به تمهیدات مناسب برای رفاه و آسایش گردشگران نوروزی تاکید کرد: 36 پایگاه اطلاع رسانی درمبدا ورودی شهرها مستقر می‌شود و به مسافران نوروزی خدمات‌دهی می‌کنند.

وی همچنین از راه اندازی هفت اقامتگاه برای اسکان مسافران در ساحل بوشهر خبر داد و اضافه کرد: در استان بوشهر شش‌هزار و700 تخت، کلاس، و چادر گروهی برای اسکان گردشگران مهیا شده است.