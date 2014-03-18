90 درصد مصوبات شوراي شهر بهشهر اجرايي شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد موسي زاده، شامگاه سه شنبه در نشست خبري با اصحاب رسانه افزود: شوراي شهر بهشهر داراي 4 كميسيون فرهنگي ، كميسيون گردشگري و طرح توسعه، كميسيون عمراني و برنامه و بودجه و كميسيون بهداشت است كه خوشبختانه در طول 6 ماه گذشته به رغم وجود مشكلات فراوان مصوبات خوبي داشته ايم.
وي اظهار داشت: مهمترين وظيفه شورا، انتخاب شهردار بوده كه خوشبختانه شهردار بومي ، متعهد و كاردان انتخاب شد.
موسي زاده با بيان اينكه تغيير نگرش مديريت سنتي در گذشته و حركت به سمت مديريت پويا از برنامه هايي است كه با اولويت در دستور كار شوراي دور چهارم قرار دارد و خوشبختانه با وجود تعامل مناسب در شورا، كارها بدرستي در حال انجام است.
وي با بيان اينكه تبديل واحد فرهنگي در شورا و شهرداري بعنوان يك سازمان در دستور كار شوراي شهر بهشهر است يادآور شد: با توجه به پيچيدگي كار فرهنگي و تنوع فراوان كاري در اين رابطه در تلاش هستيم تا سازمان فرهنگي شهرداري تاسيس شود تا تغيير وضعيت ايجاد شود.
رئيس كميسيون فرهنگي شوراي شهر بهشهر ادامه داد: برنامه هاي فرهنگي مناسبي در شهرستان در مناسبت هاي مختلف برگزار دشه است كه در ادامه راه نيز نيازمند همفكري مسئولان و مردم براي ارائه بهتر عملكرد هاي فرهنگي و اجتماعي هستيم.
موسي زاده اضافه كرد: ما در همه موارد نيازمند ايده و نظرات و حمايت مردم هستيم و لذا خبرنگاران بايد با بيان واقعيت هاي شورا و مشكلات و معضلات شهر و مردم شهر، كمك كار ما براي رفع مشكلات و معضلات باشند.
رئيس شوراي شهر بهشهر نيز در سخناني گفت: بهشهر بعنوان شهر تاريخي و گردشگري بايد در سال جديد به شهر طلايي تبديل شود و برنامه هاي مختلف و توسعه اي در دستور كار قرار گيرد.
عباس عسگريان افزود: شورا با مردم شفاف صحبت مي كند و پرده پوشي ندارد و از نظرات و حضور همه خبرنگاران بعنوان بازوان توانمند شورا در امور مختلف حمايت مي كنيم.
وي گفت: خبرنگاران در انتقال و انعكاس واقعيت هاي جامعه تلاش كنند و از ايجاد تنش در جامعه جلوگيري كنند و شورا نيز از ايده ها و نظرات خبرنگاران براي پويايي و تغيرر وضعيت شهر به سمت تعالي و پيشرفت حمايت مي كند.
عسگريان ادامه داد: بهشهر در دوران مختلف متضرر شده است و حق مردم و شهروندان بهشهري اين نيست و بايد در جهت پيشرفت و توسعه همه جانبه با تعامل همگاني تلاش كنيم.
بهشهر - خبرگزاری مهر: رئيس كميسيون فرهنگي، حقوقي و اجتماعي شوراي شهر بهشهر گفت: در طول 6 ماه گذشته 75 صورتجلسه مختلف در بخش هاي مختلف داشته ايم كه 90 درصد مصوبات شوراي شهر بهشهر اجرايي شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد موسي زاده، شامگاه سه شنبه در نشست خبري با اصحاب رسانه افزود: شوراي شهر بهشهر داراي 4 كميسيون فرهنگي ، كميسيون گردشگري و طرح توسعه، كميسيون عمراني و برنامه و بودجه و كميسيون بهداشت است كه خوشبختانه در طول 6 ماه گذشته به رغم وجود مشكلات فراوان مصوبات خوبي داشته ايم.
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