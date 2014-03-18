90 درصد مصوبات شوراي شهر بهشهر اجرايي شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد موسي زاده، شامگاه سه شنبه در نشست خبري با اصحاب رسانه افزود: شوراي شهر بهشهر داراي 4 كميسيون فرهنگي ، كميسيون گردشگري و طرح توسعه، كميسيون عمراني و برنامه و بودجه و كميسيون بهداشت است كه خوشبختانه در طول 6 ماه گذشته به رغم وجود مشكلات فراوان مصوبات خوبي داشته ايم.



وي اظهار داشت: مهمترين وظيفه شورا، انتخاب شهردار بوده كه خوشبختانه شهردار بومي ، متعهد و كاردان انتخاب شد.



موسي زاده با بيان اينكه تغيير نگرش مديريت سنتي در گذشته و حركت به سمت مديريت پويا از برنامه هايي است كه با اولويت در دستور كار شوراي دور چهارم قرار دارد و خوشبختانه با وجود تعامل مناسب در شورا، كارها بدرستي در حال انجام است.



وي با بيان اينكه تبديل واحد فرهنگي در شورا و شهرداري بعنوان يك سازمان در دستور كار شوراي شهر بهشهر است يادآور شد: با توجه به پيچيدگي كار فرهنگي و تنوع فراوان كاري در اين رابطه در تلاش هستيم تا سازمان فرهنگي شهرداري تاسيس شود تا تغيير وضعيت ايجاد شود.



رئيس كميسيون فرهنگي شوراي شهر بهشهر ادامه داد: برنامه هاي فرهنگي مناسبي در شهرستان در مناسبت هاي مختلف برگزار دشه است كه در ادامه راه نيز نيازمند همفكري مسئولان و مردم براي ارائه بهتر عملكرد هاي فرهنگي و اجتماعي هستيم.



موسي زاده اضافه كرد: ما در همه موارد نيازمند ايده و نظرات و حمايت مردم هستيم و لذا خبرنگاران بايد با بيان واقعيت هاي شورا و مشكلات و معضلات شهر و مردم شهر، كمك كار ما براي رفع مشكلات و معضلات باشند.



رئيس شوراي شهر بهشهر نيز در سخناني گفت: بهشهر بعنوان شهر تاريخي و گردشگري بايد در سال جديد به شهر طلايي تبديل شود و برنامه هاي مختلف و توسعه اي در دستور كار قرار گيرد.



عباس عسگريان افزود: شورا با مردم شفاف صحبت مي كند و پرده پوشي ندارد و از نظرات و حضور همه خبرنگاران بعنوان بازوان توانمند شورا در امور مختلف حمايت مي كنيم.



وي گفت: خبرنگاران در انتقال و انعكاس واقعيت هاي جامعه تلاش كنند و از ايجاد تنش در جامعه جلوگيري كنند و شورا نيز از ايده ها و نظرات خبرنگاران براي پويايي و تغيرر وضعيت شهر به سمت تعالي و پيشرفت حمايت مي كند.



عسگريان ادامه داد: بهشهر در دوران مختلف متضرر شده است و حق مردم و شهروندان بهشهري اين نيست و بايد در جهت پيشرفت و توسعه همه جانبه با تعامل همگاني تلاش كنيم.